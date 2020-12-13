【新冠肺炎】伊院ICU逾半病人60歲以下　42歲女病人無長期病患入院1周猝逝

▲ 伊利沙伯醫院一名42歲女病人（第6,971宗）入院留醫深切治療部7日，直至昨（12日）晚離世。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情嚴峻，伊利沙伯醫院一名42歲女病人（第6,971宗）入院留醫深切治療部7日，直至昨（12日）晚離世。醫管局指該病人本身無長期病患，12月6日入院時已呼吸衰竭，需急救及插喉；局方亦指近日有較多年紀較輕的病人甫入院已需插喉，以伊院深切治療部為例，目前逾半病人年齡均在60歲以下。

局方今早公布，該名女病人於上周日（6日）入住伊院深切治療部，延至昨（12日）晚離世。醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今在記者會上指，該病人生前無大病痛，據局方紀錄無長期病患，其工作單位曾經有確診病人，相信循此途徑受感染。

何婉霞指，該病人在12月4日已出現發燒及咳嗽等病徵，12月6日到伊利沙伯醫院急症室求診，當時情況已十分嚴重，出現呼吸衰竭，急症室人員已為她急救及進行插喉治療，並即時送入深切治療部繼續接受治療。

該病人的病毒量高，首次量得CT值為20以下，院方曾為她進行雞尾酒治療法，運用多種抗病毒藥物，以及曾用人工肺，惟最終不幸離世。

何婉霞說，早前已有許多專家指出，近期入院病人之中，除年長病人外，有相對年輕的病人甫入院情況已非常嚴重，甚至一送入深切治療部已需要插喉幫助呼吸。

何婉霞引述近日入院病人數據，深切治療部有數名病人在入院數日內情況已轉為情況，部分在入院時已是情況嚴重，部分人年紀為40多及50多歲；她引述伊利沙伯醫院深切治療部最新情況，有逾半病人年齡在60歲以下。至於整體深切治療部用量逾70%。

她再次提醒市民疫情嚴峻，應保持警覺，需注意衞生及暫停聚會，減少感染機會，如有不適應盡快求醫，如認為自己有高危風險，應領取檢測瓶檢測。

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記者：馮琪雅