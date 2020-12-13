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料本月底或下月初通知公務員宣誓安排　聶德權：有一個月時間簽署

政治 18:41 2020/12/13

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公務員事務局局長聶德權表示，預料本月底或下月初通知公務員宣誓安排。（資料圖片）

公務員事務局局長聶德權表示，新入職的公務員已簽署聲明，當局料於本月底或下月初，向現職公務員發通告，透過相關部門安排簽署聲明，以確認擁護基本法和效忠特區。他稱，公務員將有一個月時間簽署聲明，而常任秘書長、部門首長則會另外安排宣誓儀式。

聶德權今在一個電視節目稱，擁護《基本法》、效忠香港特別行政區和對特區政府負責，是公務員本身基本的責任和條件，由加入政府的第一天已需承擔，「公務員宣誓或簽署聲明，其實是一個確認和承諾」。

至於公務員違反誓言是否牽涉《香港國安法》，他表示，誓言本身是一個承諾式，違反誓言並非刑事責任，但需審視相關行為是否違法或違反公務員操守，相關人士有可能被革職或著令退休。

聶德權稱，若有公務員拒絕簽署，當局會先了解原因，因為情況會令人質疑是否不願意接受相關方面責任，然後再按現有《公務人員（管理）命令》機制處理。他續指，在有關機制下基本上有兩種情況：一、公務員本身有不當行為，或違反法例遭法庭判處干犯刑事罪行，根據紀律懲處機制，可對公務員採取紀律懲處，嚴重者革職或勒令退休；二、基於公眾利益，認為同事不適宜在公務員隊伍中服務，會根據機制着令他們退休。

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責任編輯：尹櫻霖

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