【檢疫酒店】本月21日抵港人士出發前須預訂指定檢疫酒店　酒店完成準備可提早本周五運作

▲ 政府早前公布36間指定檢疫酒店，包括香港置地文華東方酒店。（資料圖片）

港府早前宣布指定檢疫酒店計劃將於下周二（22日）起實施，所有從中國以外其他國家抵港人士須入住36間指定檢疫酒店，政府今日（13日）公布更新有關安排，下周一（21日）抵港人士出發前亦須預訂指定檢疫酒店，否則將不會獲准登機；如指定檢疫酒店能完成有關凖備工作，可提早於周五（18日）起以指定檢疫酒店模式運作等。

政府公布3項更新，如果指定檢疫酒店能完成有關的凖備工作，包括達到政府在計劃下的防疫要求，及只有接受檢疫人士入住，可提早於12月18日開始以指定檢疫酒店模式運作；政府亦會於當日起安排專車從機場及位於華逸酒店的等候檢測結果中心，接載返港人士前往36間指定檢疫酒店；凡於12月21日抵港的人士，出發前必須預訂指定檢疫酒店，否則將不會獲准登機。

政府發言人說，自從政府公布指定檢疫酒店計劃後，部分指定酒店向政府表示可提早完成準備工作，並可提早以指定檢疫酒店模式運作，從防疫角度來看，政府歡迎有關建議，因為可減少檢疫人士接觸社區的機會。

發言人補充，政府正與指定檢疫酒店聯繫，待確定了可提早以指定檢疫酒店模式運作的酒店數目後，會把有關資料於專題網頁上公布。

發言人續指，計劃的全面實施日期仍維持在12月22日，屆時所有36間指定檢疫酒店必須只接待進行檢疫的客人，但由於航班延誤或檢測等候結果需時，於12月21日抵港的人士未必可於同日入住酒店，因此，政府將規定這些人士必須預訂指定檢疫酒店，否則不會獲准登機，以避免出現混亂。

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責任編輯：馮琪雅