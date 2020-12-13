【新冠肺炎】聶德權：疫情下建築署扮演重要角色　署長：幫上忙很有滿足感

▲ 公務員事務局局長聶德權說，建築署在疫情下扮演著重要角色。（聶德權上載訪談片段截圖）

公務員事務局局長聶德權說，自今年初新冠肺炎爆發以來，政府要快速採取防控措施，在覓地建檢疫中心、口罩生產、樓宇設施的維護問題，以至近期的社區治療設施和臨時醫院等，都要分秒必爭，直言建築署在其中「扮演著重要角色」！

聶德權今在其社交平台，上載其與建築署署長林余家慧訪談的片段，林余家慧在片中大談建築署在疫情下的工作內容。她分享指，農曆新年假期時，短時間內增加檢疫設施，是一大考驗，鎖定4個地點，包括鯉魚門公園度假村、西貢戶外康樂中心、八鄉少年警訊活動中心，以及竹篙灣政府土地作為檢疫營舍後，建築署最終在兩個月內建好超過600個臨時檢疫單位，紓緩了疫情發展初期對檢疫設施需求的壓力。

她又舉例指，亞洲國際博覽館工程是另一項建築署，在疫情期間負責的工作，當時政府要求需在9月落實於亞博館8至11號館內，增建約1000張病床，並在館旁空地興建可提供逾800張負氣壓病床的臨時醫院。

聶德權稱，疫情下每個項目只有極短的時間準備，但背後要處理的人和事繁多，全賴各部門、同事互相協調、配合，他很高興大家同心一致，目標清晰地完成任務。

另外，二人在訪談中亦談及在啟德新發展區兒童醫院項目。聶德權直言：「兒童醫院對我來說，倍感親切」，因為這是他在出任衞生福利及食物局副秘書長期間，參與在香港籌建第一間兒童醫院的工作，「現在見到它落成啟用，實在令人興奮」。

已加入政府三十年的林余家慧即將退休，聶德權在訪談片段末感謝她多年來的付出和貢獻，並祝願她退休生活愉快，林余家慧笑言：「能夠幫忙，很有滿足感」。

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責任編輯：尹櫻霖