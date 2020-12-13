【新冠肺炎】郵政總局派遞局郵差初步確診　負責於中環及半山派信【附地址】

▲ 一名郵差對新冠病毒檢測呈初步陽性。（資料圖片）

香港郵政今日（13日）表示， 一名郵差今午獲其私家醫生通知病毒檢測結果呈初步陽性。

該名初步確診郵差隸屬中環郵政總局派遞局，負責皇后大道中110至176F號、士丹利街74至82號、威靈頓街83至133號及166至198號的派遞工作；中環郵政總局派遞局並不對外開放，亦與大樓內其他工作單位包括郵政局分隔。

該郵差最近一次上班日期為12月11日，他於當晚感到不適，於12月12日沒有上班並前往求診，並於今日獲其醫生通知初步確診，目前該名人員已被安排往亞洲國際博覽館社區治療設施接受治療。他最近沒有外遊紀錄，外出工作及在派遞局工作時一直有佩戴口罩，於上班期間亦一直有進行體溫檢測，體溫正常。

按照衞生防護中心的指引，中環郵政總局派遞局將會於12月14日及15日關閉，進行徹底清潔消毒。郵政署會積極配合衞生防護中心進行追蹤調查，派遞局約250名員工將接受病毒測試。在等候測試結果期間，有關人員會在家休息。

同時署方會即時啟動應變安排，調配內部資源以盡量維持區內（包括金鐘、山頂、半山、中環、上環、西營盤及堅尼地城）的派遞服務，減低對市民影響，惟部分派遞服務在此期間或會有所延誤。

署方明日會派員到該名郵差曾到訪派遞的大廈通知相關管理處，及於該些大廈張貼通告，以知會住戶及商戶相關情況。

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責任編輯：吳卓峰