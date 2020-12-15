【居屋2020】6折居屋及白居二攪珠有結果　查詢申請編號方法＋揀樓時間

▲ 啟翔苑正進行地基工程，單位售價由218萬元至489萬元。（資料圖片）

2019年新居屋及白居二申請今日（15日）攪珠，6折新居屋首10個抽出號碼是18、79、07、11、51、08、17、02、97、00，有關號碼將用作決定申請家庭的揀樓次序。

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白居二申請者首十個號碼是80、53、85、90、35、89、64、14、09、99。房委會將按號碼序列，以電腦隨機排列的白居二申請者次序，詳細審核白居二申請者的資格。

已申請今期新居屋的市民，可以留意房委會早前發出的「確認信」中，右上角印有申請編號（如白表：W 00000 22）；編號的最後兩位數字，代表攪珠號碼，房屋署料最快明年中開始揀樓。

假如忘記自己的申請編號怎麼辦？根據房委會，申請人可以根據以下途徑查詢自己的申請編號：

1. 查詢居屋2020的申請編號

申請人可致電「房委會銷售及白居二熱線」2712 8000，按1（廣東話）或2（普通話）選擇語言後，再按1 > 6 > 1，輸入申請者的身份證號碼。如房委會已收妥申請表並於系統作出紀錄，申請人會聽到有關申請編號。

2. 查詢白居二2020的申請編號

申請人可致電「房委會銷售及白居二熱線」2712 8000，按1（廣東話）或2（普通話）選擇語言後，再按3 > 4 > 1，輸入申請者的身份證號碼。如房委會已收妥申請表並於系統作出紀錄，申請人會聽到有關申請編號。

明年6月分批揀樓

「居屋2020」暫定明年6月開始，按申請類別的優先次序邀請合資格申請者揀樓。至於「白居二2020」，則預計於明年6月開始向合資格申請者發出批准信。



在揀樓期開始前7天起，房委會將於樂富客務中心，提供載有各個新發展項目及重售單位詳情的售樓說明書和價單，供公眾索取，及上載有關資料到各居屋發展項目的指定網站供瀏覽。

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記者：吳卓峰