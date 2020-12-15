【居屋2020】6折居屋中籤號碼出爐　一文看清首十個攪珠號碼結果

▲ 6折居屋攪珠綠結果出爐。

居屋攪珠今日（15日）以網上形式進行，房委會資助房屋小組主席黃碧如主持電腦攪珠儀式，6折居屋首十個抽出號碼是18、79、07、11、51、08、17、02、97、00，有關號碼將用作決定申請家庭的揀樓次序；房屋署料最快明年6月開始揀樓。

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按圖即睇第一至100組號碼排序

已申請今期居屋的市民，可以留意房委會早前發出的「確認信」中，右上角印有申請編號（如白表：W 00000 22）；編號的最後兩位數字，代表攪珠號碼。

今期推售4個新建居屋項目，包括鑽石山啟翔苑、沙田彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑，合共7,047個單位。另有至少18個貨尾單位，亦於計劃中重售。

「居屋2020」暫定明年6月開始，按申請類別的優先次序邀請合資格申請者揀樓。至於「白居二2020」，則預計於明年6月開始向合資格申請者發出批准信。



在揀樓期開始前7天起，房委會將於樂富客務中心，提供載有各個新發展項目及重售單位詳情的售樓說明書和價單，供公眾索取，及上載有關資料到各居屋發展項目的指定網站供瀏覽。

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記者：吳卓峰