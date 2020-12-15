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【白居二2020】一文看清首十個攪珠號碼　首4粒珠中籤機會較大

社會 10:50 2020/12/15

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

白居二攪珠結果出爐。

白居二4,500個配額今日（15日）攪珠，房委會資助房屋小組主席黃碧如主持白居二電腦攪珠儀式，首10個抽出的白居二申請次序號碼是80、53、85、90、35、89、64、14、09、99，房委會將按號碼序列，以電腦隨機排列申請者次序，詳細審核「白居二2020」申請者的資格。

即睇居屋2020各屋苑最新資料：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

按圖即睇第1至100組號碼排序

房委會將根據電腦隨機排列的申請者次序，詳細審核「白居二2020」申請者的資格，料明年6月向合資格家庭及一人申請者，發出申領「購買資格證明書」的批准信。合資格的申請者可在批准信發出日期起兩星期內申請「購買資格證明書」。

「購買資格證明書」由簽發日期起計12個月內有效，持有人可在「購買資格證明書」有效期內購買「居者有其屋計劃」第二市場或房協「住宅發售計劃」第二市場未補價單位。

「白居二2020」，則預計於明年6月開始向合資格申請者發出批准信；至於「居屋2020」暫定明年6月開始，按申請類別的優先次序邀請合資格申請者揀樓。
　　 
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記者：吳卓峰

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