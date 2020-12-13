【確診大廈】觀塘區單日增15個案 匯景花園、康翠臺、宇晴軒等屋苑均有人染疫
社會 23:00 2020/12/13
本港第四波疫情嚴峻，今日（13日）新增95宗個案，包括3宗輸入個案及92宗本地感染，其中41宗為源頭不明個案，有40宗與其他個案相關病例，另有逾70宗初步確診個案。至今本港個案累計7,542宗（包括7,541宗確診個案和一宗疑似個案）。
衞生防護中心晚上公布確診大廈名單，觀塘區疫情仍然嚴重，錄得15宗個案；而沙田和葵青區均各有12宗確診個案，深水埗區則有10宗個案。
中心在下午記者會已公布九龍灣麗晶花園6座有4人確診。而部分大廈錄得2至3宗個案，當中沙田恆安邨恆山樓有3人確診，而中西區荷李活道77-81A號、藍田康雅苑桃雅閣、沙田廣源邨廣橡樓、青衣長宏邨宏善樓及葵盛西邨8座都錄得2宗個案。
另外，多個屋苑都有錄得確診個案，包括柴灣灣景園、康翠臺1座、美孚新邨1期百老匯街14號、長沙灣曉悅、宇晴軒5座、藍田匯景花園16座、火炭駿景園10座、青衣翠怡花園3座、東涌海堤灣畔5座等。
中西區（7）
- 嘉輝大廈
- 均益大廈 2 期 D 座
- 偉利大廈
- 荷李活道 77-81A 號（2宗）
- 大安臺安樂大樓
- 厚福大樓
灣仔區（1）
- 皇后大道東 96-98 號
東區（6）
- 僑輝大廈
- 灣景園
- 康翠臺 1 座
- 富景花園 7 座
- 恒寶大廈
- 景翠苑
南區（2）
- 仁勝大廈
- 華富邨華建樓
油尖旺區（4）
- 利泰大樓
- 金威廣場
- 順興大廈
- 長輝大廈
黃大仙區（4）
- 新蒲崗廣場 1 座
- 彩虹邨金漢樓
- 富山邨富仁樓
- 彩雲邨明麗樓
深水埗區（10）
- 海麗邨海賢樓
- 美孚新邨 1 期百老匯街 14 號
- 長發大廈
- 成都大廈
- 蘇屋邨櫻桃樓
- 石硤尾邨美盛樓
- 曉悅
- 置輝閣
- 宇晴軒 5 座
- 蘇屋邨劍蘭樓
觀塘區（15）
- 樂華南邨安華樓
- 康雅苑桃雅閣（2宗）
- 和樂邨民安樓
- 鯉魚門邨鯉意樓
- 匯景花園 16 座
- 平田邨平誠樓
- 油美苑潤美閣
- 麗晶花園 6 座（4宗）
- 合和大廈
- 康柏苑祥柏閣(C 座)
- 廣田邨廣雅樓
西貢區（2）
- 富康花園 5 座
- 廣明苑廣賢閣
沙田區（12）
- 碩門邨新碩樓
- 駿景園 10 座
- 顯徑邨顯沛樓
- 廣源邨廣橡樓（2宗）
- 愉翠苑愉滿閣
- 水泉澳邨月泉樓
- 雅景臺 1 座
- 恆安邨恆山樓（3宗）
- 赤泥坪村
大埔區（4）
- 廣安大廈
- 明雅苑明欣閣
- 太和邨麗和樓
- 大元邨泰寧樓
葵青區（12）
- 石蔭邨禮石樓
- 新葵芳花園 E 座
- 長宏邨宏善樓（2宗）
- 葵盛西邨 8 座（2宗）
- 葵芳邨葵歡樓
- 長安邨安湄樓
- 葵盛西邨 6 座
- 荔景紀律部隊宿舍
- 翠怡花園 3 座
- 石籬(一)邨石安樓
荃灣區（1）
- 大窩口邨富碧樓
屯門區（2）
- 翠林花園 A 座
- 友愛邨愛義樓
元朗區（4）
- 朗屏邨繡屏樓
- 譽 88 2 座
- 上攸田村
- 天晴邨晴雲樓
離島區（1）
- 海堤灣畔 5 座
酒店（3）
- 香港九龍諾富特酒店
- 香港海景絲麗酒店
- 海灣軒海景酒店
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記者：徐紹軒