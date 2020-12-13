【確診大廈】觀塘區單日增15個案　匯景花園、康翠臺、宇晴軒等屋苑均有人染疫

▲ 今日（13日）新增95宗新冠肺炎個案，當中觀塘區佔15宗為全港最多，而區內的匯景花園亦有人染疫。（資料圖片）

本港第四波疫情嚴峻，今日（13日）新增95宗個案，包括3宗輸入個案及92宗本地感染，其中41宗為源頭不明個案，有40宗與其他個案相關病例，另有逾70宗初步確診個案。至今本港個案累計7,542宗（包括7,541宗確診個案和一宗疑似個案）。

衞生防護中心晚上公布確診大廈名單，觀塘區疫情仍然嚴重，錄得15宗個案；而沙田和葵青區均各有12宗確診個案，深水埗區則有10宗個案。

中心在下午記者會已公布九龍灣麗晶花園6座有4人確診。而部分大廈錄得2至3宗個案，當中沙田恆安邨恆山樓有3人確診，而中西區荷李活道77-81A號、藍田康雅苑桃雅閣、沙田廣源邨廣橡樓、青衣長宏邨宏善樓及葵盛西邨8座都錄得2宗個案。

另外，多個屋苑都有錄得確診個案，包括柴灣灣景園、康翠臺1座、美孚新邨1期百老匯街14號、長沙灣曉悅、宇晴軒5座、藍田匯景花園16座、火炭駿景園10座、青衣翠怡花園3座、東涌海堤灣畔5座等。

中西區（7）

嘉輝大廈

均益大廈 2 期 D 座

偉利大廈

荷李活道 77-81A 號（2宗）

大安臺安樂大樓

厚福大樓

灣仔區（1）

皇后大道東 96-98 號

東區（6）

僑輝大廈

灣景園

康翠臺 1 座

富景花園 7 座

恒寶大廈

景翠苑

南區（2）

仁勝大廈

華富邨華建樓

油尖旺區（4）

利泰大樓

金威廣場

順興大廈

長輝大廈

黃大仙區（4）

新蒲崗廣場 1 座

彩虹邨金漢樓

富山邨富仁樓

彩雲邨明麗樓

深水埗區（10）

海麗邨海賢樓

美孚新邨 1 期百老匯街 14 號

長發大廈

成都大廈

蘇屋邨櫻桃樓

石硤尾邨美盛樓

曉悅

置輝閣

宇晴軒 5 座

蘇屋邨劍蘭樓

觀塘區（15）

樂華南邨安華樓

康雅苑桃雅閣（2宗）

和樂邨民安樓

鯉魚門邨鯉意樓

匯景花園 16 座

平田邨平誠樓

油美苑潤美閣

麗晶花園 6 座（4宗）

合和大廈

康柏苑祥柏閣(C 座)

廣田邨廣雅樓

西貢區（2）

富康花園 5 座

廣明苑廣賢閣

沙田區（12）

碩門邨新碩樓

駿景園 10 座

顯徑邨顯沛樓

廣源邨廣橡樓（2宗）

愉翠苑愉滿閣

水泉澳邨月泉樓

雅景臺 1 座

恆安邨恆山樓（3宗）

赤泥坪村

大埔區（4）

廣安大廈

明雅苑明欣閣

太和邨麗和樓

大元邨泰寧樓

葵青區（12）

石蔭邨禮石樓

新葵芳花園 E 座

長宏邨宏善樓（2宗）

葵盛西邨 8 座（2宗）

葵芳邨葵歡樓

長安邨安湄樓

葵盛西邨 6 座

荔景紀律部隊宿舍

翠怡花園 3 座

石籬(一)邨石安樓

荃灣區（1）

大窩口邨富碧樓

屯門區（2）

翠林花園 A 座

友愛邨愛義樓

元朗區（4）

朗屏邨繡屏樓

譽 88 2 座

上攸田村

天晴邨晴雲樓

離島區（1）

海堤灣畔 5 座

酒店（3）

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記者：徐紹軒