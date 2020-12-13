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【確診大廈】觀塘區單日增15個案　匯景花園、康翠臺、宇晴軒等屋苑均有人染疫

社會 23:00 2020/12/13

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今日（13日）新增95宗新冠肺炎個案，當中觀塘區佔15宗為全港最多，而區內的匯景花園亦有人染疫。（資料圖片）

本港第四波疫情嚴峻，今日（13日）新增95宗個案，包括3宗輸入個案及92宗本地感染，其中41宗為源頭不明個案，有40宗與其他個案相關病例，另有逾70宗初步確診個案。至今本港個案累計7,542宗（包括7,541宗確診個案和一宗疑似個案）。

衞生防護中心晚上公布確診大廈名單，觀塘區疫情仍然嚴重，錄得15宗個案；而沙田和葵青區均各有12宗確診個案，深水埗區則有10宗個案。

中心在下午記者會已公布九龍灣麗晶花園6座有4人確診。而部分大廈錄得2至3宗個案，當中沙田恆安邨恆山樓有3人確診，而中西區荷李活道77-81A號、藍田康雅苑桃雅閣、沙田廣源邨廣橡樓、青衣長宏邨宏善樓及葵盛西邨8座都錄得2宗個案。

另外，多個屋苑都有錄得確診個案，包括柴灣灣景園、康翠臺1座、美孚新邨1期百老匯街14號、長沙灣曉悅、宇晴軒5座、藍田匯景花園16座、火炭駿景園10座、青衣翠怡花園3座、東涌海堤灣畔5座等。

中西區（7）

  • 嘉輝大廈
  • 均益大廈 2 期 D 座
  • 偉利大廈
  • 荷李活道 77-81A 號（2宗）
  • 大安臺安樂大樓
  • 厚福大樓

灣仔區（1）

  • 皇后大道東 96-98 號

東區（6）

  • 僑輝大廈
  • 灣景園
  • 康翠臺 1 座
  • 富景花園 7 座
  • 恒寶大廈
  • 景翠苑

南區（2）

  • 仁勝大廈
  • 華富邨華建樓

油尖旺區（4）

  • 利泰大樓
  • 金威廣場
  • 順興大廈
  • 長輝大廈

黃大仙區（4）

  • 新蒲崗廣場 1 座
  • 彩虹邨金漢樓
  • 富山邨富仁樓
  • 彩雲邨明麗樓

深水埗區（10）

  • 海麗邨海賢樓
  • 美孚新邨 1 期百老匯街 14 號
  • 長發大廈
  • 成都大廈
  • 蘇屋邨櫻桃樓
  • 石硤尾邨美盛樓
  • 曉悅
  • 置輝閣
  • 宇晴軒 5 座
  • 蘇屋邨劍蘭樓

觀塘區（15）

  • 樂華南邨安華樓
  • 康雅苑桃雅閣（2宗）
  • 和樂邨民安樓
  • 鯉魚門邨鯉意樓
  • 匯景花園 16 座
  • 平田邨平誠樓
  • 油美苑潤美閣
  • 麗晶花園 6 座（4宗）
  • 合和大廈
  • 康柏苑祥柏閣(C 座)
  • 廣田邨廣雅樓

西貢區（2）

  • 富康花園 5 座
  • 廣明苑廣賢閣

沙田區（12）

  • 碩門邨新碩樓
  • 駿景園 10 座
  • 顯徑邨顯沛樓
  • 廣源邨廣橡樓（2宗）
  • 愉翠苑愉滿閣
  • 水泉澳邨月泉樓
  • 雅景臺 1 座
  • 恆安邨恆山樓（3宗）
  • 赤泥坪村

大埔區（4）

  • 廣安大廈
  • 明雅苑明欣閣
  • 太和邨麗和樓
  • 大元邨泰寧樓

葵青區（12）

  • 石蔭邨禮石樓
  • 新葵芳花園 E 座
  • 長宏邨宏善樓（2宗）
  • 葵盛西邨 8 座（2宗）
  • 葵芳邨葵歡樓
  • 長安邨安湄樓
  • 葵盛西邨 6 座
  • 荔景紀律部隊宿舍
  • 翠怡花園 3 座
  • 石籬(一)邨石安樓

荃灣區（1）

  • 大窩口邨富碧樓

屯門區（2）

  • 翠林花園 A 座
  • 友愛邨愛義樓

元朗區（4）

  • 朗屏邨繡屏樓
  • 譽 88 2 座
  • 上攸田村
  • 天晴邨晴雲樓

離島區（1）

  • 海堤灣畔 5 座

酒店（3）

  • 香港九龍諾富特酒店
  • 香港海景絲麗酒店
  • 海灣軒海景酒店

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：徐紹軒

疫情 衞生防護中心 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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