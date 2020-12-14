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【明星理財】林盛斌自爆致富秘訣　阿Bob靠一個錢包+9大要點改善財運

娛樂 09:48 2020/12/14

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

Bob公開致富秘密。

林盛斌（Bob）在行內身兼主持、司儀、演員及娛樂公司老闆等，撈得風生水起。阿Bob在個人社交平台分享改善財運的方法，並稱：「信不信由你，反正我信了，亦實踐中！」

事實現年41歲的林盛斌的確早已是圈中「隱形富豪」，身家豐厚，去年一家六口更租住九龍塘的3層獨立屋。

曾作客阿Bob家中的「港台之花」黃天頤曾開玩笑形容林盛斌的家：「屋企大到開演唱會！」黃天頤的丈夫C君更笑指阿Bob住所：「大過地球！」

【新冠肺炎】林盛斌疫巿工作全被取消　Bob發放正能量：同業們頂住！

林盛斌上載一張自己的銀包相片。（取自facebook）

林盛斌分享財運改善方法

林盛斌近日在個人社交平台分享改善財運的方法，上載一張長銀包的照片，並寫道：

有d嘢，真係唔到你唔信。
如果你想盡快改善你嘅財運：
1. 請你馬上換一個長銀包
2. 最好係要名牌，貴少少嘅
3. 唔好用就咁對摺嗰啲，要有扣或者有拉鍊嘅
4. 將所有紙幣面值順序放好兼同一方向排列
5. 唔好放散紙神沙
6. 唔好放任何單據
7. 經常 keep 住有多少少錢喺銀包
8. 經常保持你個銀包乾淨同整潔
9. 好好對待每一張放入你銀包嘅銀紙
大約八、九年前，我開始咗呢個習慣，
由 LV，到 BV，去到兩年前用緊嘅呢個，
我發現我嘅財運真係有所嘅提升，
我嘅年收入亦不知不覺間一步一步多咗。
曾經有一個好有趣嘅統計數字，
你嘅年收入（當然未必絕對準確），
大約係你銀包價值嘅200倍。
信不信由你，反正我信了，亦實踐中！
乖啦，今日，去買個靚靚哋嘅長銀包啦。

是否因為如此就可以致富？見仁見智，不過林盛斌曾撰文分享事宜奮鬥心得。

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把工作當成生意經營

其實阿Bob曾撰文回憶在事業的奮鬥史，並由此分享有關創造事業的一些看法。

林盛斌回憶：「我人生第一份工，就係喺電台做Sales。 當年我嘅銷售成績，今日回想返，算唔錯，由起初底薪六七千蚊，只係短短半年時間，到我離職嘅時候差唔多出緊六七萬一個月，以一個啱啱大學畢業出嚟做嘢嘅死𡃁仔嚟講，直頭係好似人生大贏家咁！」

他續寫道：「點解我可以做到？因為我好明白一個道理：我唔係打緊一份工，我係經營緊我嘅生意，如果你只係當一份工，你得到嘅只係人工。如果你當係自己生意，你得到嘅就係利潤同回報。」

Bob夢想是買遊艇。

阿Bob指出：「當你好重視你盤生意，覺得間公司你都有份嘅時候，你嘅目標、你嘅心態、你嘅想法、你嘅行為，同 『只係當自己打份工』會有好大嘅分別。而呢個分別，經過一段日子，就會帶嚟好唔同嘅結果。」

另外，在現時疫情令市況不景工作量大減的情況下，林盛斌曾透露利用此段期間閱讀大量有關理財的書籍，以及上網看創造命運的大師級講座，從中學習，更趁現在聯繫生意夥伴計劃開拓生意，並鼓勵大眾稱：「你可以選擇頹廢、繼續怨天怨地，你可以選擇積極、努力爭取機會。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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