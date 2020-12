【豪宅曝光】豪裝赤柱過億獨立屋作生日禮物　名媛薛芷倫親自設計花兩年裝修【多圖】

▲ 豪裝赤柱過億獨立屋作生日禮物,名媛薛芷倫親自設計花兩年裝修。

名媛薛芷倫(Fanny)於本月10日剛度過她的57歲生日,奈何因新冠肺炎疫情的影響,喜歡熱鬧的薛芷倫只能在家中慶祝。不過,Fanny為自己的生日送上大禮,剛好她於赤柱的獨立屋完成了長達兩年的裝修,於薛芷倫在生日前夕搬到此豪裝的大宅,當作今年的生日禮物。

事實有「Ball后」之稱的名媛薛芷倫,過去多年一直活躍於上流社會的社交活動,但近一年因新冠肺炎疫情的影響,多了許多獨處的時間。

▲ 薛芷倫經常大曬好身材。(instagram圖片)

薛芷倫騷赤柱豪宅

本月10日正是薛芷倫的57歲生日,日前她分享一張新的照片。

Fanny透露近況寫道:「When I can’t go out for a birthday dinner, I celebrate at home. My birthday gift this year, is to build for myself a new home sweet home.(今年未能外出享用生日晚餐,我決定在家慶祝。今年我給自己的生日禮物,是為自己打造一間夢想屋!)2020年,對我來說一點也沒有虛渡,因為為自己打造了一間夢想號屋!搬進的新屋,獎勵自己,生日快樂,自己賺回來的特別享受!」

▲ 新居裝修設計由Fanny一手包辦。(instagram圖片)

照片是穿上性感黑色蕾絲裙、配上棗紅透視長袍的Fanny,坐在上張典雅的絲絹沙發上,背景牆是以紅鶴為主題的叢林池邊壁畫。

據知照片正是Fanny新居的其中一間主題書房,以明亮的叢林為題材。

昨晚,她再分享新家的另一個房間,是裝修華麗的K房,當中設有超長的紅色絲絨沙發,除了能夠招呼大批親友來唱卡拉OK,還可以搖身一變化作影音室,用來欣賞電影劇集,非常實用。

▲ 家中K房能容納近30人。(instagram圖片)

花兩年時間裝修新居

Fanny接受傳媒訪問時,透露今年生日與3名子女在家慶祝。是次搬到新居,估計是位於赤柱的富豪海灣,於2018年以9750萬成交,連稅高達1.12億。

她透露新居只得她一人獨住,空間大方便方招呼朋友,不過因疫情關係,現時只會接待家人。

據悉新居花費兩年時間裝修,大部份的設計均由Fanny一手包辦。

▲ Fanny與前夫誕下兩子一女。(instagram圖片)

現年57歲的薛芷倫於22歲那年接手亡父的大筆遺產後,開始在時裝界發展,及後因緣際遇下投身娛樂圈,最為人所知的是於《倩女幽魂》中飾演小青一角。

後來她嫁富商馬淸偉,婚後生下兩子一女,惜婚姻維持14年告終。

離婚後Fanny經常出入醫院,其容貌亦因而作出巨大變化,外界揣測她整容,後來Fanny接受訪問時解釋當年因患癌而接受了化療,樣貌因為化療和注射了大量類固醇而被影響。

