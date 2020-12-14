【新冠肺炎】新增32間食肆有確診者到訪　觀塘光榮冰室、沙田元氣壽司上榜

▲ 新增32間食肆有確診者到訪，觀塘光榮冰室、沙田元氣壽司上榜。

本港爆發第四波新冠肺炎疫情，昨日（13日）新增95宗確診個案，累計個案突破7500宗。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤，再有32間食肆「上榜」，遍佈港九新界各區，包括銅鑼灣利園二期「十里洋場」、觀塘「光榮冰室」、西環「可可店」及銅鑼灣「八十八居酒屋」等。名單中亦不乏大型連鎖食肆，包括屯門愛定商場「大快活」、沙田好運中心「元氣壽司」、海怡西商場「上海姥姥」等。

根據衞生防護中心資料，新增食肆名單如下：（地區、報告日期/曾有涉及個案最後到訪的日期、個案編號）

灣仔 發昌樓八十八居酒屋 30/11/2020 #6821

觀塘 中海日升中心 龍鳳號 30/11/2020 #6827

觀塘 開源道63號 光榮冰室 01/12/2020 #6956

荃灣 荃新天地1期 MOS Café 01/12/2020 #7006

荃灣 荃新天地2期 肯德基 01/12/2020 #7006

油尖旺 厚福街7號 船皇 02/12/2020 #6827

九龍城 聚寶坊 鮨文 02/12/2020 #6989

沙田 金禧花園 大家樂 04/12/2020 #6912

沙田 置富第一城 牛八和牛燒肉屋 04/12/2020 #7038

西貢 尚德廣場 新樂園魚蛋粉 05/12/2020 #6937

深水埗 V Walk 茶木‧台式休閒餐廳 05/12/2020 #6957

油尖旺 戲曲中心 遊園．茶記 05/12/2020 #6957

觀塘 成運工業大廈 新匯聚餐廳小廚 05/12/2020 #6959

屯門 愛定商場 大快活 05/12/2020 #6974

觀塘 啟田商場 意八餐廳 05/12/2020 #6977

沙田 新城市廣場 Oliver's Super Sandwiches 05/12/2020 #7270

灣仔 利園二期 十里洋場 06/12/2020 #7173

沙田 好運中心 元氣壽司 06/12/2020 #7270

深水埗 元安大廈 雲南風味過橋小鍋米線 06/12/2020 #7270

大埔 海寶花園 御品·千之味 06/12/2020 #7290

觀塘 鯉魚門廣場 銀龍茶餐廳 06/12/2020 #7440

油尖旺 環鳳街26號 西記粥店 07/12/2020 #6975

屯門 兆禧苑商場 金銘潮州粉麵 07/12/2020 #7010

南區 海怡西商場 上海姥姥 07/12/2020 #7173

九龍城 崇潔街25號 斧吧 BBQ BAR & Restaurant 07/12/2020 #7359

元朗 昌發大廈 金香泰菜 07/12/2020 #7361

北區 聯盛街28號 狂潮美食坊 07/12/2020 #7440

北區 粉嶺中心 好日子皇宴 07/12/2020 #7440

中西區 石山街12號 民華餐廳 08/12/2020 #7359

觀塘 大本營 客家好棧 08/12/2020 #7440

中西區 卑路乍街136-142號 可可店 09/12/2020 #7359

中西區 卑路乍街110-112號 佳記餐廳 10/12/2020 7359

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責任編輯：羅嘉欣