【趙斗淳事件】性侵女童變態犯出獄居民崩潰　逾150名YouTuber湧入直播拍片打卡

▲ 南韓暴力性侵8歲女童的變態犯趙斗淳出獄，引來許多YouTuber拍片。

南韓暴力性侵8歲女童的變態犯趙斗淳，周六（12日）結束12年刑期出獄，返回居住地京畿道安山市。當地民眾清晨便聚集，向其乘坐的車輛擲雞蛋及石頭。當中有不少YouTuber前來拍片，1天累計達150多名YouTuber，附近居民被吵得無法入睡。而直播影片中，其中錄到一段趙斗淳在晚上把家中燈全關掉，用電燈照向樓下，此畫面掀起網民討論。

▲ 大量警員在趙斗淳住所駐守。（影片截圖）

聚集抗議民眾及YouTuber

綜合韓國傳媒報道，趙斗淳12日出獄回到京畿道安山市和妻子同住家中，家門口有大量警察駐守，更聚集抗議民眾及YouTuber。市民見到載有趙斗淳的官用車輛出來後，隨即向車輛擲雞蛋及石頭，以示對他出獄的不滿。趙抵住宅後，圍觀人數未有減少，在1天更累計150多名YouTuber到趙斗淳住處拍片，附近居民被吵得苦不堪言。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

趙斗淳住所狹窄小巷湧進許多人群，包括有三五成群的年青人及一家大細，而當中有不少YouTuber，紛紛拿起手機拍片，甚至是直播。趙出獄當天，就有30多位YouTuber直播，有的將鏡頭對著趙斗淳住所窗戶大喊，亦有人向觀眾表示如果訂閱數增加，就會破壞趙斗淳的房屋。此外，有YouTube觀眾看直播來到現場，試圖從天然氣管線爬上去趙斗淳住處。另有人放音樂跳舞、大聲合唱等，場面混亂。

關燈只用電筒監視樓下

在直播影片中，有一幕見趙斗淳在晚上將家中的燈關掉，不想被拍攝到屋內情況，然而在一片黑暗中，突然閃過電筒燈，被人發現他正在觀察樓下，而且穿著睡衣，隨後群眾便大聲斥罵他，他仍繼續監視。

警方透露，居民整夜舉報噪音，他們大受騷擾感崩潰。警方收到約70份針對YouTuber的投訴，目前以疫情社交距離的規定，將YouTuber驅趕出去，所有進入小巷的人需要檢查身份，控制出入人士。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

性侵女童案發經過

案發於2008年12月11日，趙斗淳把當時年僅8歲、正在上學的娜英，誘拐至教會廁所性侵，娜英奮力反抗觸怒趙斗淳，頭部被他猛撼馬桶水箱，更不斷被掌摑、毆打頭部、勒頸，導致暈倒。趙斗淳強暴得逞，造成娜英的臉部、腹部及盆骨受重創，更導致大小腸流出，其中肛門和性器官有8成損壞，須安裝人造肛門及終身用尿袋過活。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

【TOPick 6 周年】8萬份獎品每星期不停送︰bit.ly/36yXkmI

責任編輯：王明芳