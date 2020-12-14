【新冠肺炎】消息：新增約80宗病例　袁國勇將會到東頭邨視察

▲ 消息指本港新增約80宗確診個案。

本港第四波疫情持續嚴峻，社區個案不斷增加，消息指今日（14日）新增約80宗確診個案，涉不明源頭感染。另外黃大仙東頭邨爆確診個案，據了解港大微生物學系講座教授袁國勇將會去視察。

昨日新增95宗確診個案，包括3宗輸入個案及92宗本地感染，其中41宗為源頭不明個案，有40宗與其他個案相關病例，另有逾70宗初步確診個案。

昨錄41宗源頭不明個案，為第四波疫情以來數字最高，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，不明感染個案數字佔確診個案的比例非常高，而目前的確診個案反映一至兩星期前情況，希望之後的情況可以有好轉。詳情即看：【下一頁】

港府早前宣布指定檢疫酒店計劃將於下周二（22日）起實施，所有從中國以外其他國家抵港人士須入住36間指定檢疫酒店，政府今日（13日）公布更新有關安排，下周一（21日）抵港人士出發前亦須預訂指定檢疫酒店，否則將不會獲准登機；如指定檢疫酒店能完成有關凖備工作，可提早於周五（18日）起以指定檢疫酒店模式運作等。詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心指鑑於本地感染個案仍不時出現，市民如認為曾與確診個案於相同期間到訪相同地方，其後如有不適應立即求醫。若沒有出現病徵，市民如擔心受感染，亦可前往醫院管理局轄下指定普通科門診診所領取樣本收集包以收集深喉唾液樣本，接受免費病毒檢測服務。

有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生，強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：郭詩詩