  • 22°C
香港時間 : 20201214日 (週一) 12:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2020聖誕節】保加利亞玫瑰護養肌膚　Roza Bulgaria有機玫瑰花水聖誕優惠

休閒消費 11:51 2020/12/14

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

保加利亞玫瑰花茶配有傳統保加利亞手工瓶為包裝，別具心思，20g花茶現由$238減至$198，低至八折。(受訪者提供)

今年聖誕節比較特別，不少網店也會推出購物優惠，Roza Bulgaria由盛產優質玫瑰花的保加利亞，引入各類玫瑰花用品，作自用或窩心禮物亦相宜，個別產品現以優惠價低至6折出售，其至尊皇牌有機玫瑰花水，買二送一，由原價3支$804減至$536，讓大家在冬季這歌乾燥的季節，滿有純天然的滋潤，至尊皇牌有機玫瑰花水，不含酒精，成份純天然，不但可以代替普通收縮水，更可以到在潔膚棉敷在臉上，用作最天然的保濕抗敏面膜。它的抗敏保濕效果非常顯著，亦有助暗瘡肌膚，減淡幼紋，更可用作眼部深層卸妝之用。

花水原價3支$804，現只需$536。(受訪者提供)

而有「液態黃金」之稱的保加利亞奧圖玫瑰精油，每一滴，都以數千朵玫瑰提煉而成。每年只有五月的12個清晨可以收取玫瑰並加以提煉成奧圖玫瑰精油。歐洲人和日本人都堪稱這是女性恩物，以此來更新女性器官和延遲更年期。現以低於七折價優惠(原價$1299 ，現優惠價$899)。

另一皇牌產品，天然抗敏濕疹潤膚霜，有助消退絕大部份敏感症狀，包括濕疹、風癩、妊娠尋麻疹、口罩過敏和其他不明過敏症狀。蘊含珍貴成份，如保加利亞有機玫瑰花水、蝸牛萃取、仙人掌萃取、維他命B、E、透明質酸、當歸萃取、蘆薈、乳香、檀香精華等等。現與保加利亞有機玫瑰花水噴樽裝的小型套裝，以6折出售(原價$156，現優惠價為$93)。

另外，徐子淇御用化妝師Gary Chung曾推介過此品牌的護眼霜，現也是買一送一，幾乎低至半價。

天然抗敏濕疹潤膚霜，有助消退絕大部份敏感症狀。

名化妝師Gary Chung 極力推介的玫瑰修護眼霜($388)，現買一送一。(受訪者提供)

Roza Bulgaria同時推出保加利亞玫瑰花茶，更配有傳統保加利亞手工瓶為包裝，別具心思。另外保加利亞有機花糖，有玫瑰和薰衣草兩種，加入飲品便可轉化飲品為薰衣草咖啡或是玫瑰咖啡，或其他特飲。

查詢網站可按此連結

記者：Celia

相關文章

【酒店優惠】文華東方酒店推限時住宿優惠　$2,180起包雙人早晚餐+水療美容優惠+玫瑰花瓣泡泡浴套裝【附預訂詳情】
13:23 2020/12/11
【酒店優惠】文華東方酒店推限時住宿優惠　$2,180起包雙人早晚餐+水療美容優惠+玫瑰花瓣泡泡浴套裝【附預訂詳情】
【外賣優惠】海港城日法料理HAKU首推外賣自取套餐　4道菜$580在家歎A4和牛法國鵪鶉【內附訂購詳情】
13:26 2020/12/11
【外賣優惠】海港城日法料理HAKU首推外賣自取套餐　4道菜$580在家歎A4和牛法國鵪鶉【內附訂購詳情】
【護膚品優惠】First Aid Beauty雙12快閃優惠　75折後再買滿$500免運費
19:03 2020/12/11
【護膚品優惠】First Aid Beauty雙12快閃優惠　75折後再買滿$500免運費
化妝 著數優惠

最高瀏覽

【大劉千金】呂麗君隨女兒劉秀盈學芭蕾舞　4億元豪宅客廳變母女練舞室【多圖】　
11:49 2020/12/13
【大劉千金】呂麗君隨女兒劉秀盈學芭蕾舞　4億元豪宅客廳變母女練舞室【多圖】　
【移民泰國】IT人夫婦帶狗狗移居清邁　3000港元租住兩層排屋享受慢活
18:02 2020/12/11
【移民泰國】IT人夫婦帶狗狗移居清邁　3000港元租住兩層排屋享受慢活
【屯門大媽】屯門娜娜大媽團現旺角一街六檔 捧場長者除罩飲酒惹眾怒
15:37 2020/12/13
【屯門大媽】屯門娜娜大媽團現旺角一街六檔 捧場長者除罩飲酒惹眾怒