【2020聖誕節】保加利亞玫瑰護養肌膚　Roza Bulgaria有機玫瑰花水聖誕優惠

▲ 保加利亞玫瑰花茶配有傳統保加利亞手工瓶為包裝，別具心思，20g花茶現由$238減至$198，低至八折。(受訪者提供)

今年聖誕節比較特別，不少網店也會推出購物優惠，Roza Bulgaria由盛產優質玫瑰花的保加利亞，引入各類玫瑰花用品，作自用或窩心禮物亦相宜，個別產品現以優惠價低至6折出售，其至尊皇牌有機玫瑰花水，買二送一，由原價3支$804減至$536，讓大家在冬季這歌乾燥的季節，滿有純天然的滋潤，至尊皇牌有機玫瑰花水，不含酒精，成份純天然，不但可以代替普通收縮水，更可以到在潔膚棉敷在臉上，用作最天然的保濕抗敏面膜。它的抗敏保濕效果非常顯著，亦有助暗瘡肌膚，減淡幼紋，更可用作眼部深層卸妝之用。

▲ 花水原價3支$804，現只需$536。(受訪者提供)

而有「液態黃金」之稱的保加利亞奧圖玫瑰精油，每一滴，都以數千朵玫瑰提煉而成。每年只有五月的12個清晨可以收取玫瑰並加以提煉成奧圖玫瑰精油。歐洲人和日本人都堪稱這是女性恩物，以此來更新女性器官和延遲更年期。現以低於七折價優惠(原價$1299 ，現優惠價$899)。

另一皇牌產品，天然抗敏濕疹潤膚霜，有助消退絕大部份敏感症狀，包括濕疹、風癩、妊娠尋麻疹、口罩過敏和其他不明過敏症狀。蘊含珍貴成份，如保加利亞有機玫瑰花水、蝸牛萃取、仙人掌萃取、維他命B、E、透明質酸、當歸萃取、蘆薈、乳香、檀香精華等等。現與保加利亞有機玫瑰花水噴樽裝的小型套裝，以6折出售(原價$156，現優惠價為$93)。

另外，徐子淇御用化妝師Gary Chung曾推介過此品牌的護眼霜，現也是買一送一，幾乎低至半價。

▲ 天然抗敏濕疹潤膚霜，有助消退絕大部份敏感症狀。

▲ 名化妝師Gary Chung 極力推介的玫瑰修護眼霜($388)，現買一送一。(受訪者提供)

Roza Bulgaria同時推出保加利亞玫瑰花茶，更配有傳統保加利亞手工瓶為包裝，別具心思。另外保加利亞有機花糖，有玫瑰和薰衣草兩種，加入飲品便可轉化飲品為薰衣草咖啡或是玫瑰咖啡，或其他特飲。

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記者：Celia