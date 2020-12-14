【日本新事】EVA劇場版上映聯乘東京Skytree　12月23日初號機強襲天空回廊

▲ 《新．EVANGELION劇場版》電影版將於2021年1月23日上映，東京天空樹亦與之Crossover，話題性十足。( 相片來源︰TOKYO-SKYTREE )

教粉絲們引頸以待的《新．EVANGELION劇場版》電影版將於2021年1月23日上映，為配合宣傳，東京天空樹( Tokyo Skytree) 會與電影聯手，於12月23日至2021年3月31日推出「EVANGELION 東京天空樹計劃」活動，期望疫情儘快過去，到東京朝聖動漫之樂。

▲ 巨大的初號機將在天空回廊上亮相。( 相片來源︰TOKYO-SKYTREE )

屆時天空樹的電梯變成初號機的操控室，約半分鐘後就可達天空回廊，上邊有EVA經典設計字型排列，亦有檔案館回顧EVA的歷史名言，亦有巨大的初號機在此亮相，至於350米高的天花玻璃突現「使徒襲來」的NERV本部警報發令，教粉絲們應該極為興奮。

▲ 配合EVA劇場版上映，12月23日初號機強襲天空回廊！( 相片來源︰TOKYO-SKYTREE )

其實天空回廊這展望台上，在12月亦剛引進4台超精細的望遠鏡，加上冬日的空氣澄明，從東京都心部的街道，到關東方向的山景亦可一覽無遺。

▲ 天空回廊這展望台上，在12月亦剛引進4台超精細的望遠鏡，1分30秒收費200日元/14港元。( 相片來源︰TOKYO-SKYTREE )

此外，在甲板玻璃窗製成的巨大屏幕「 SKYTREE ROUND THEATER」，亦會播放EVA的主題曲《殘酷天使的行動綱領》，由高橋洋子演唱，氣氛十足。

▲ 天空回廊的咖啡廳亦會調製綾波麗、明日香的特飲，打卡最是一流。( 相片來源︰TOKYO-SKYTREE )

這裏的咖啡廳亦會調製綾波麗、明日香的特飲，打卡最是一流。值得一提的是為配合EVA的主題，天空樹更有特別點燈，呈現初號機、零號機等5款限定色彩，成了另類的聖誕燈飾。

▲ 天空樹更有特別點燈，呈現初號機、零號機等5款限定色彩，成了另類的聖誕燈飾。( 相片來源︰TOKYO-SKYTREE )

撰文︰馮柏偉

