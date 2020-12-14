【諸朋好友】自知天份不及同期偉仔星爺　歐陽震華跟宣萱坦承中年危機【有片】　

▲ 歐陽震華自嘲年青時外型不夠其他人好。

宣萱與歐陽震華是多年好友，二人近日接受崔健邦、張秀文《諸朋好友》訪問，互談相識逾20年的心底話，二人結緣自《美味天王》等多齣劇集，宣萱直指Bobby為人夠真誠，因此二人可以交心，歐陽震華又講到自己入行經過，以及曾經歷的中年危機。

歐陽震華跟宣萱十分投契，甚至可以互講對方缺點，節目中，宣萱取笑歐陽震華開工「例遲」，但跟朋友約飯局則準時！

▲ 歐陽震華跟宣萱相識20多年。（影片截圖）

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歐陽震華則把宣萱的身材來取笑，大爆拍劇趣事：「跟她拍電視劇《美味天王》時，有場戲講她扮同我上床，要屈我跟她拍拖。她可能是第一個藝人要求『露多啲』，但導演說不用了，之後我就笑她是Microwave！」歐陽震華又笑宣萱背部似男人，十分搞笑。

跟偉仔、星爺同期入訓練班

不過，宣萱認真覺得Bobby是會講真心話，不似很多資深前輩太過圓滑，所以跟對方可以成為知己。

講到入行經過，歐陽震華表示當年投考藝員訓練班，同期有周星馳、梁朝朝等，因外表問題，只能以後備姿態入讀。

他直言跟同期訓練班同學如張兆輝、梁朝偉、關禮傑等比較，自己最「似賊」：「梁朝偉最可愛，關禮傑又官仔骨骨，張兆輝外表好，如果監製要找人扮賊，一定是找我。」

▲ 二人談到入行拍劇趣事。（影片截圖）

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Bobby大讚梁朝偉做戲有天分，指在課堂上，梁朝偉僅用一個電話和一個相架便展現了有層次及感情的獨角戲，反而自己扮追巴士，連導師都說不明他要表達甚麼。

節目中，歐陽震華講到「中年危機」脫髮，坦言：「我甚麼髮型如電髮、染啡毛都試過，直到近十多年才找此髮型（平頭裝）最適合。以前真會介意，導演用top shot，我都會問可否不要拍太高。」

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自言出道時常扮死屍、賊人，至做到男主角，但歐陽震華有一種角色堅拒不演，便是嫖客。「因為我扮得太似，我猥瑣起來的樣子可能太好色，以前演過，就常有監製叫我做，有次我真的生氣，跟PA說不會再演，自此真的沒人再叫我做此類角色。」