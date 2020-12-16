青協與摩根大通攜手推Project Update 助職場新鮮人變身為出色Digital Marketer

▲ 香港青年協會與摩根大通攜手推出Project Update，引入創新的招聘模式，與各大公司合作為有意投身市場推廣、資訊科技和多媒體設計三大行業的青年提供培訓和實習機會。

數碼營銷（Digital Marketing）近年大行其道，在人力資源市場上更是炙手可熱。不過就算本身畢業於相關課程，也未必能輕易找到相關職位。阿盈於大專修讀市場學相關的科目，但畢業後一直只找到售貨員的工作，在朋友推介下，她在半年前參加了Project Update——一項由香港青年協會主辦、摩根大通全力贊助的嶄新招聘計劃。在計劃的配對之下，她獲安排到網上洗衣平台BONI進行實習，踏出了加入數碼營銷行業的第一步。老闆Kelvin欣賞她的工作熱誠和創意，完成培訓及實習後，決定取錄她成為正式員工，讓她有機會成為市場推廣的精英。

創新人力資源配對平台 助職場新鮮人輕易入行

BONI是香港首創的一站式網上洗衣平台，創辦人Kelvin解釋：「在市場推廣方面，品牌較為着重網上營銷，包括透過Facebook、Instagram等社交平台接觸客戶，因此需要倚靠具備數碼營銷知識和技能的員工，持續管理平台賬戶，有時更要緊貼社會動態和網絡熱門話題，為品牌主動出擊作宣傳推廣。今次參與Project Update，正好為這個重要崗位找到了合適人選。」

香港青年協會青年就業網絡Project Update計劃負責社工黃民信表示，踏入21世紀知識型經濟，社會及商業環境急劇變化，課堂教學內容難以緊貼人力資源市場需求的持續轉變，很多學科的畢業生未必能應付職場崗位實際所需要的技能。Project Update與各大公司及機構合作，為副學士或高級文憑畢業生提供短期課程和實習，讓他們於正式投身工作世界前，掌握最緊貼人力資源市場需要的工作技能。來自市場推廣、資訊科技和多媒體設計三大行業的參與公司，為學員提供合共100小時的培訓和實習機會，表現傑出的實習生更有機會獲聘為正式員工，投身理想行業。

建立信息對稱平台 避免「因了解而分手」

香港青年協會與摩根大通期望透過Project Update為本地就業市場引入創新的招聘模式。一直以來巿場上都面對工作配對的問題：即僱主在招聘後才發覺新同事的表現未如期望，或是僱員在上班才發現工作不似預期，導致雙方有所損失。有見及此，青協與摩根大通嘗試在僱主和員工之間建構一個信息對稱的平台，讓雙方可在過程中互相了解，透過100小時培訓和實習安排，開創雙贏局面。計劃獲得9間企業支持，至今已為近50名青年提供培訓和實習。

對於僱主來說，以往聘請新員工時，只能參考應徵者的履歷表資料，以及其面試時的表現作出決定，因此未必每次都能成功物色在知識技能、工作態度等方面，均符合崗位所需的合適員工；一旦遇上錯配需要另覓人選，難免增加公司聘請和培訓新員工的成本，此情況對公司維持日常營運以至長遠發展均不理想。

另一方面，在傳統的招聘模式下，不少求職者往往在入職後才發現，新崗位的工作性質、工作環境、以至與同事的實際相處等方面，與個人預期有所出入，因此無奈地自行請辭；在持續求職和轉工的過程中，亦難免感到失望和氣餒，無法作出周詳踏實的職涯規劃。

Kelvin認為，是次Project Update能發揮更具效率的人力資源配對作用，因為在100小時的培訓與實習過程中，公司可透過參加者實習的表現揀選匹配的人才，而參加者亦能夠於實習中了解公司文化、工作環境、業務內容等，在掌握更多資訊後才決定是否受聘，有助減低流失率。因此，對於資源較緊拙的中小企來說，此計劃能協助公司發掘和挽留具有潛質的人才，增強招聘效益。Kelvin表示，日後有意繼續參加這類計劃，期望與員工同步成長。

黃民信也表示，在現時的經濟逆境下，摩根大通能撥出資源與青協合作推動新穎的招聘概念，協助增強中小企的資源效益，並改善巿場的工作錯配現象，實屬難得，希望之後有更多企業及青年能夠受惠，配對合適的工作。

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香港青年協會青年就業網絡

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