【港鐵車站】柯士甸站往尖東站路軌裂縫臨時復修　屯門往紅磡整體行車時間要額外2分鐘

▲ 西鐵綫列車來往屯門至紅磡站維持8分鐘一班車。（資料圖片）

港鐵公司今日（14日）早上九時表示，西鐵綫因應列車行駛不暢順，西鐵綫來往屯門至紅磡站的整體行車時間，即由總站至總站預計需要額外3至5分鐘，請乘客為行程預留充足時間。

港鐵工程人員在現場檢查及處理事故，經檢查後相信是柯士甸站往尖東站方向的路軌發現有裂縫，為審慎起見，列車經過該路段需要減慢車速，在早上約十時西鐵綫列車服務作出調整，來往屯門至紅磡站維持8分鐘一班車。

港鐵在大概11時表示，西鐵綫路軌裂縫已進行臨時復修，列車可繼續安全行駛，為審慎起見，列車經過柯士甸站往尖東站的路段時，仍需減慢車速，屯門往紅磡方向整體行車時間（總站至總站）預計需要額外2分鐘。

現時西鐵綫可維持正常的非繁忙時間班次，即來往屯門至紅磡站維持7分鐘一班車。工程人員會在現場監察情況，並會在晚上收車後作詳細跟進。

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記者：伍瑋瑋