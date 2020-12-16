【停止面授】zoom上課背後學生百態 老師：不少學生邊上課邊打機

▲ 老師分享學生zoom上堂百態。

疫情爆發第四波後，中小學及幼兒園停止面授課程，改為在家中上網上課堂。網上課堂苦了家長，也對老師帶來壓力，有任職小學教師指，有人以為停課對老師來說是福音，其實比以前更忙碌，除了要如常回校繼續教學，課後更要花更多時間準備網上課堂，她更分享了網上課堂的學生百態，令她哭笑不得。

在小學任教中文的李老師，坦言網上課程比面授課程更忙碌，雖然學生不用回去學校上課，但她每天都準時回到學校，在空蕩蕩的課室中，透過電腦跟學生授課。由於時間限制，網上課堂每節30分鐘，有時管學生紀律佔據大部分時間。

如果係課室上堂，我一眼就可以見到班上邊個同學唔認真，轉咗網上課程，我要係主屏幕播放powerpoint，顧着講課，很難逐個逐個學生點擊去睇他們有否認真上課。

李老師表示，香港住宅狹窄，學生在家中上課，誘惑多多，增加了教學的困難，最常見是叫學生開啓喇叭回答問題，結果學生家中所有聲音，全班同學都聽得一清二楚。

例如細佬妹在哭喊，爸爸或者媽媽在大聲說電話，甚至電視聲等。最記得有次有個學生剛開啓喇叭，突然聽到有把女聲「哎呀，你又瀨尿呀，媽媽今日抹咗第三次啦」，其他學生哄堂大笑。

雖然是網上課堂，但課程進度都要追趕，學生的上課態度問題卻令她頭痛不已。李老師續稱，學生一邊上課一邊打機，或者一邊上課一邊看youtube現象比比皆是，「永遠頭向下但很專注哪些學生10個有8個都打緊機，或者上緊課，你會突然見到有個學生在哈哈大笑，唔使估都知道在看緊youtube啦，唉！」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

最令她哭笑不得的是，有學生將自己認真上課的畫面截取，並當作zoom的虛擬背景畫面充當上課，實際「走堂」做其它事。

有次我點名呢位同學回答問題，我叫了3次都無人應，發現點解隻眼唔識眨，我先發現他「走堂」，我以為自己睇緊周星馳嘅《逃學威龍》呀，那刻真係唔知嬲好定笑好，結果當然是打電話給家長。

李老師表示，她很期待疫情快點完結，讓學生可以早日回到課室，「雖然科技先進，但我作為老師，始終覺得面對面教學生是最好的，老師與學生的距離，不能透過一部電腦來維繫。」

責任編輯：王明芳