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【新冠肺炎】曾祈殷指新冠肺炎病毒未見變種跡象　籲勿錯誤以為年輕患者病情會較輕

社會 10:48 2020/12/14

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醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，昨增95宗確診，包括41宗源頭不明個案。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，新冠肺炎的病毒未見有變種跡象，料第四波疫情的時間較第三波長，又希望年輕人勿錯誤以為年輕患者病情會較輕。

曾祈殷今早接受電台節目訪問時指，新冠肺炎的病毒未見有變種跡象，惟本港第四波疫情來得兇猛，暫未知何時完結，料會比第三波疫情的時間長。他又提到，昨日新增的不明源頭個案佔近一半確診病例，情況令人憂慮，亦顯示社區有不少隱形傳播鏈，呼籲市民不應鬆懈，外出時亦要盡量記下行程，如確診亦要如實交代行蹤，以便當局追蹤。

他又指出，目前需入住深切治療部的確診者的平均年齡較年輕，部分病人的病毒量亦未能如實在早前病徵反映，因任何患者如果出現因子風暴或嚴重併發症，病情都會急速惡化。他建議市民如有發燒、有上呼吸道感染徵狀應盡快求醫，並盡早做病毒檢測，勿以為只是傷風、咳而拒絕求醫，或者自行購買成藥服用。

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責任編輯：郭詩詩

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