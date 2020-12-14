【中風年輕化】中風是本港第4大常見死因 寒冷天氣致血壓上升誘發中風等腦血管病變

▲ 中風是本港第4大常見死因。

街上的人們都穿上長袖衣服，冬天清涼乾爽的天氣終於來了，但大家也要格外注意腦部的健康。外國研究和個人經驗均顯示，每到冬天有關血管病的個案都比較多，其中一個原因是寒冷的天氣令身體承受壓力，導致血壓上升，誘發中風等腦血管病變。過去中風一直被視為老人病，但隨着現代人生活習慣的轉變，中風患者亦有年輕化趨勢，情況令人擔憂。

中風是本港第4大常見的死因，單在2018年便有逾3,000人死於此病，每年有因中風而入院的人次逾25,000次。衞生署2014至2015年的人口健康調查更顯示，有1.4%市民曾患中風，由此可見此病是何等常見。

中風是指由於腦部供血受阻而導致腦功能受損，並可因為供血受阻的原因分為缺血性及出血性中風兩大類。如果阻塞性是源於血管收窄或閉塞，令血液無法供給腦部，腦細胞因為缺血而壞死，便是缺血性中風。假如供血問題是由於腦血管破裂出血，就是俗稱「爆血管」的出血性中風，受影響的腦細胞同樣會壞死，並因為流出的血液可於腦內形成血塊或血腫，導致腦壓上升而令腦部受進一步傷害。

由於腦細胞因中風影響而受損壞死，於是形成一連串不能逆轉的破壞，產生各種急性症狀，包括一邊手或腳無力麻痺、說話發聲不清、視力受損、神志不清或失去知覺。

不過，有時這些中風徵狀可能短暫性出現，並於數分鐘至1小時內好轉回復正常，這情況稱為「小中風」或「短暫性腦缺血發作」，成因是腦血管內有不正常的血塊阻塞腦血管，因而產生與中風一樣的病徵，惟血塊自行流走，令血液恢復正常故未有造成腦細胞損傷，症狀亦隨之消退。大家不要輕視「小中風」，因為血塊不是每一次也能自然鬆脫，一旦卡住了便會造成真正的中風。

話說回來，天氣是冷是暖，人力不能控制，但及早處理引致中風的高危因素，例如常見的三高、腦內的血管變病，有助減低中風的風險。至於要確定自己有沒有中風的高危因素，則要透過適當及針對性的檢查，再由醫生詳細評估，才能一清二楚。

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