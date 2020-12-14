【屯門大媽】大媽唱歌檔轉戰旺角被掃清光　屯門娜娜否認開檔唱歌

▲ 大媽唱歌檔轉戰旺角被掃清光。

有街坊日前發現一度消失的大媽歌舞團近日再次出現在旺角街頭，甚至出現「一街六檔」盛況。其中有街坊曾指出，曾在屯門公園騷首弄姿地載歌載舞、引起網絡高度關注的「娜娜」亦疑似轉戰旺角唱歌。油尖旺區議員朱江瑋日前再更新旺角大媽唱歌團情況，指近分大媽檔已被趕走。而事件其中一位主角娜娜亦回應事件，強調「違法嘅野我唔會做」。

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朱江瑋表示，日前接獲街坊投訴，近日大媽歌舞團再度湧現旺角街頭，單是在亞皆老街與彌敦道一帶，曾有六檔並排演出。表演者為蓋過同行聲浪，以揚聲器播歌「鬥大聲」，有街坊更指曾見到「屯門娜娜」。事件公開後，「屯門娜娜」於其IG否認曾到旺角唱歌：

冇在（唔好再）搞我了，我冇去旺角啊，我日日直播 ，唔好再乜野新聞都要帶上我拉，我只係一個普通人 想好好生活，違法嘅野我唔會做咯（囉）

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大媽團現旺角 捧場長者除罩飲酒

朱江瑋表示，早前大媽開檔惹來長者聚集脫下口罩飲啤酒，造成噪音及有群聚感染風險，區議員和街坊都擔心情況越演越烈。隨後朱江瑋持大聲公到場勸喻，指自己雖無權驅趕，但其行為已違反限聚令，而現時罰款已增至5000元，希望表演者自律離開。

昨晚(13日)朱江瑋再跟進最新情況指，旺角恒生大樓和新之城附近的大媽檔已被趕走，從影片可見，有警方在場向唱歌人士作出警告，但未知有否發出告票。朱江瑋續指，惠豐中心及西洋菜南街一帶已不見大媽唱歌團的蹤影，但朗豪坊附近仍有幾檔大媽擺檔唱歌，朱江瑋透露會與其他區議員商討下一步行動。

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責任編輯：王明芳