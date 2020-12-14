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【難敵疫情】日本池袋BicCamera東口相機館宣布結業　光榮引退結束28年歷史

休閒消費 12:05 2020/12/14

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池袋BicCamera東口相機館明年1月1日結業。（圖片ackdang.ghyn ig）

一個新冠肺炎疫情淹至，究竟有多少品牌和店舖結業？這方面，香港人除了關自己本地社區外，另一個大家最關心的應該是大家最鍾情的日本了，這一年日本亦不好過，疫情並未受控，而且不少店舖陸續結業，今次又來到大家一定有去過位於池袋的BicCamera。

過往去日本東京，不少港人總愛溜漣一大幢專售賣相機和電器用品牌的大樓，可惜沒有旅客，不少這些巨無霸電器大樓亦難以繼續營運下去，早前位於新宿東口的「山田電機LABI新宿東口館」在10月結束就是一個好例子。

下次我們去東京旅遊可以可見不少地標消失，人面全非。（圖片kantalas ig）

而緊接明年1月又再有一店舖結業，就是不少港人在旅遊時時選擇住在池袋區，不少男士必然到訪朝聖的BicCamera池袋東口相機館。

據品牌公對外公布，結業的原因除了因為新冠疫情外，亦因為集團需要業務重整，在重整下令產品不要過於重覆等問題，集中火力營運池袋本館。

BicCamera公司解釋將東口相機館的原因是希望將產品集中火力在本館出售。（網上圖片）

不過，這一間BicCamera池袋東口相機館原來不經不覺有28年歷史，不少人都曾經這地方購入最新的相機產品，如今結業，難免令人感到可惜，可見當疫情過去，當我們再去到東京的時候，勢必有一種人面全非的感覺。

記者：何偉雄

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