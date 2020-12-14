【屯門大媽】棄做屯門大媽轉戰網上直播 娜娜開Live唱歌數天賺4位數

▲ 娜娜轉戰Uplive玩直播。

曾屯門公園大媽唱歌引起關注外，大媽歌舞團近日被揭發再次出現在旺角街頭，甚至出現「一街六檔」盛況，油尖旺區議員朱江瑋更要持大聲公開咪勸退，形容噪音嚴重滋擾居民。不過，屯門大媽娜娜否認自己是旺角大媽歌舞團成員，並透露自己現時已轉戰網上直播，開Live 唱歌繼續自己的娛樂事業。

屯門大媽娜娜以往在屯門公園唱歌，收取阿伯打賞，但經歷連串事件後，屯門公園暫時恢復平靜。向來開設IG的娜娜被指是旺角大媽歌舞團成員後，在IG上開腔否認，並指自己日日玩直播。

翻查娜娜的ig，她在12月4日發帖宣布自己在Uplive開直播，歡迎粉絲追蹤，並指自己平日直播時間由每日晚上7點去到12點，星期六則不定時直播。

大家好啊，分享我最近的狀況，我現在在Uplive直播，可以下載uplive，註冊選擇香港地區，搜尋nana0125追蹤一下有事沒事上來看看我支持下我！

娜娜玩Uplive數天，她的追蹤者已經有195人，已經賺到1.4萬個U幣，成績不錯。

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近年愈來愈多直播軟件出現，只要你有才藝表演，都能憑藉這些平台都可化身成為網絡紅人。娜娜加入的Uplive標榜「健康直播」UpLive ，平台屬於亞洲創新集團旗下，功能有分成制度，過去幾年來讓不少主播能於短時間內賺得豐厚收入，甚至有主播月賺百萬。用戶可以在 Live中看到粉絲送贈了多少U幣予主播，U幣兌換港元實際收入，大約是$10 ：HK$1.16。

責任編輯：王明芳