【新冠肺炎】42歲婦氣喘3日始入院留醫一周亡　許樹昌：發病第4日病毒量大增用藥效果較差

▲ 中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，一名42歲女病人發病數日後求醫，入院留醫深切治療部一周後死亡，患者本身並無長期病患。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌直言，患婦出現氣喘3日才入院，處方抗病毒藥的成效已打折扣，如留醫深切治療部使用人工肺，更有機會出現併發症。

伊利沙伯醫院一名42歲女病人（個案編號為第6,971宗）本身未有長期病患，12月3日發病，3日後到急症室求醫時已呼吸衰竭，需深切治療，期間獲處方抗病毒藥物及使用人工肺，惟留醫一周不治。詳情請見【下一頁】

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌接受電台節目訪問時提到，獲悉有關病人氣喘3日才入院，代表下呼吸道已受感炎、有肺炎跡象，估計先前已有病徵，惟沒有即時求醫。

他解釋，新冠病毒入侵下呼吸道需時，感染後通常有發燒或咳嗽等徵狀，數日後才會氣喘；認為市民如有病徵應及早求醫，否則遲了入院，病情可能已經惡化，用抗病毒藥物的效果會較差。

許樹昌進一步闡釋，感染發病後第2日至第4日病毒量大增，傳播力很強，若病人求醫時病毒量於高峰回落後，有約2成人會出現免疫風暴，即是免疫系統被病毒打亂，令免疫因子突然飆升，多數於發病第7日會反為攻擊病人肺部，引致嚴重肺炎及呼吸衰竭。

他稱，病人入院後如有發燒或開始有肺炎跡象，醫生會盡快處方抗病毒藥物，如病人兩邊肺部都有發炎，又已出現呼吸衰竭，醫生會於病人發病第7日處方類固醇，以遏制免疫因子減低發炎情況。

許樹昌提到，英國有研究顯示向呼吸衰竭病人提供類固醇，可降低死亡率；不過如病人接受高濃度氧氣治療，病情都未見好轉，就要送入深切治療部，甚至要使用人工肺，但有機會引致併發症。

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責任編輯：陳正怡