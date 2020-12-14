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【少年虐貓】19歲男搏出位拍片扔貓入草坪被捕 網民：根本是變態有病

休閒消費 15:01 2020/12/14

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馬來西亞一名19歲少年，為求賺取點擊率無所不用其極，將一隻小貓大力拋向空中。

近年影音平台大為流行，燃起不少人的「網紅夢」。馬來西亞一名19歲少年，為求賺取點擊率無所不用其極，找來一隻貓咪，將牠拋向空中落入後方草坪。影片在《抖音》（Tik Tok）上傳開之後，惹來網民批評，更迅速將少年「起底」，警方及後上門逮捕少年。

綜合外媒報導，該名「搏出位」的男子於12月初將影片上傳Tik Tok。在時長13秒的影片中，少年先在鏡頭前擺出姿勢，撫摸一隻小貓；接着他單手抓住小貓，給鏡頭看一下後就拋向空中，頭也不回任小貓掉在草地上，最後更向鏡頭展露微笑。

    點擊圖片放大
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影片引來馬來西亞動物協會關注，他們在Facebook專頁上轉發影片，尋求網友協助，希望找出少年所在的地方，將他繩之於法。網民迅速將少年「起底」，幫助協會取得少年的手機號碼以及Instagram帳號，亦得知拍攝地點疑似在砂拉越（Sarawak）。

馬來西亞警方根據線索找到拍攝地點，再經村民指認確定，找到少年將其拘捕。據了解，少年並沒有心理疾病，只是為了賺取點擊率而做出荒唐的行為。當局將按《刑事法典》和《通訊多媒體法》進行調查。

事件引起網民批評，指少年此行為「根本就是虐貓」、「這影片不好笑也不讓人覺得驚喜，只覺得根本是變態、有病。」

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責任編輯：王明芳

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