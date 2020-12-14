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【新冠肺炎】專家指本港源頭不明病例仍處高位　料明年初大幅回落機會不大

社會 11:23 2020/12/14

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（陳靜儀攝）

本港疫情持續，昨添95宗確診個案。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，本港的確診個案仍然處於高水平，呼籲市民外出時不要除下口罩。

何栢良今早（14日）接受電台節目訪問時指，本港的確診個案仍然處於高水平，數字在過去兩周亦沒有明顯回落，預料未來一段長時間亦會持續新增源頭不明病例，「即使到明年初，個案好大幅回落的機會都比較小」。

至於問被到防疫措施是否仍需「加辣」，他稱，現時疫情已經相當嚴峻，過去一段時間仍有很多地方人頭湧湧，認為當局應要嚴厲執法，檢控違反防疫規例的市民，否則再加強防疫措施亦只是紙上談兵。何指，明日開始天氣轉冷，容易令人打噴嚏和咳嗽，病毒亦更容易傳播，呼籲市民外出時不外「拉低口罩」飲食及吸煙。

他又提到，本港在11月起出現「跳舞群組」個案後，40至59歲患者的重症比率達6%，重症比率與年初時相若，而患者有確診後會轉為嚴重、危殆，甚至死亡，反映病情由始至終都是嚴重的，只是過去一段時間，市民可能忽視了嚴重性。

港府早前宣布疫苗的最新進展，料首批疫苗明年初會抵港，何栢良指，最快下月開始有疫苗到港，認為有疫苗肯定是好消息。他指出市民應以科學態度考慮是否接種疫苗，不要將接種安排「政治化」，否則會令「好事變壞事」。港府早前已於兩間疫苗製造商簽訂協議，包括中國科興控股生物技術有限公司(Sinovac)疫苗及復星醫藥與德國藥廠BioNTech、輝瑞藥廠(Pfizer)合研的「mRNA核糖核酸」疫苗；另有一款是由阿斯利康（AstraZeneca）及牛津大學合作研發的疫苗，他稱三種技術各有利弊，其中內地滅活疫苗的研發技術可以說是全球領先，雖科興滅活疫苗暫時未有第三期臨床研究數據，但相信數星期後會有相關數據。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩

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