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【拆彈專家2】部署戲院重開立即上映　劉德華+劉青雲解構對立關係【有片】

娛樂 11:26 2020/12/14

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劉德華劉青雲再度合作。

劉德華、劉青雲主演的《拆彈專家2》，因應香港戲院暫停營業至12月23日，電影火速重新部署，今日繼續發放隨終極預告及終極海報，正式宣佈戲院重開立即上映！
 
在《拆彈專家2》終極預告中，劉德華及劉青雲的角色更加撲朔迷離，劉德華身為拆彈專家卻捲入爆炸案，被好朋友劉青雲追捕。

劉德華表示：「我同青雲個角色分別是兩個No.1拆彈專家，所以有相同理念。但我角色停留在以前懷緬過去，而青雲就活在當下，所以撞起來好有火花。」

劉青雲則指：「一直以來我同劉德華在電影入面未真正對立過，今次由好朋友到強烈對立，最後又有大逆轉重新走在一齊解決一件更大的事，變化好大。」

劉德華今集陷入身份危機。

 
另一款終極海報帶出「一個選擇，改變一個城市的命運」的命題。今集「核彈危機」有更巨大威力，講青馬大橋在爆炸的衝擊力下被截斷，引致橋下的海水噴射出幾十米巨浪，畫面相當震撼。

核爆之後巨大的震蕩波讓海浪騰飛，甚至直升機都失去平衡。

華仔角色有大輚變。

由謝君豪為首的「復生會」策動的核爆危機近在咫尺，劉德華及劉青雲兩大拆彈專家決心帶領眾人聯手應對核爆危機，毅然決意踏入高空吊車飛向青馬大橋。
 
《拆彈專家2》製作團隊採用更多實景拍攝，以及動用120個場景，超出一般電影兩倍，再加上頂級特效團隊10個多月的努力，力求在場面上給予觀眾更多新鮮感。

邱禮濤導演事前準備功夫充足，詳細研究赤鱲角機場、青馬大橋的實際數據，將視覺衝擊建立在真實可信的基礎之上。

撰文 : TOPick柴犬出動

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