【新冠疫苗】輝瑞首批供應美國疫苗出廠　 料明年3月前可為1億人接種疫苗

▲ 輝瑞首批供應美國的疫苗出廠，在場工人拍手及吹口哨慶祝。

輝瑞疫苗再有新進展。日前首批供應美國的輝瑞疫苗已正式開始分發，當地的運輸工人將首批疫苗裝載上貨車後運往機場，在場人士表現興奮，拍手及吹口哨慶祝。加拿大亦於日內開展接種計劃。美國政府預料，2021年3月前可為１億人接種疫苗。

供應美國的首批輝瑞和德國BioNtech合作研發的疫苗星期日（13日）開始分發。於當地時間星期日的清晨6時，運輸工人於輝瑞位於密歇根州的廠房忙於工作，將首批疫苗裝載上速遞公司的貨車，然後運往機場。在場人士對於疫苗付運都非常興奮，不斷拍手及吹口哨歡呼慶祝。

點擊圖片即睇運送情況：

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

美國食品及藥物管理局（FDA)上周五批准緊急使用輝瑞和德國BioNtech合作研發的新冠疫苗，首批疫苗預料有300萬劑，將會分發至美國145個地點，而當地時間本周二和周三再轉送至超過490個分發點，前線醫護人員和長期護養設施院友將優先注射。

而疫苗運送過程非常嚴謹，必須保存在攝氏零下70度低溫保存，而保冷箱亦設有全球定位系統，經空運送至肯塔基州及田納西州的快遞公司空運貨物樞紐中心後，再由陸路或空運送往美國不同州近150個地點。負責付運的速遞公司Fedex及UPS表示，已經在貨車及貨機預留空間，承諾會優先運送疫苗。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

明年第一季前1億人將可接種疫苗

美國負責疫苗計劃「曲速行動」的首席顧問Moncef Slaoui預期，明年首季美國最多有1億人可接種新冠疫苗。他認為，美國全國要有75至80%人口接種疫苗後才可達到群體免疫。他估計今個月內可分發4,000萬劑疫苗，下月（明年1月）則可分發新一批（約5千萬至8千萬劑）疫苗，明年2月亦分發相同數量疫苗。

另外，供應加拿大的首批疫苗將於當地周日至周一續運抵當地，料最早可以在周一展開接種。首批疫苗約有3萬劑，長期護養院的長者和醫護人員將優先接種，預料12月底前有24.9萬劑疫苗運抵加拿大。

更多新冠疫苗報道，即睇：

【新冠疫苗】4人接種輝瑞疫苗後臉部肌肉失調 FDA：或病毒感染致面部神經發炎

【新冠肺炎】港大專家孔繁毅：新冠病毒傳染性加強料與天氣轉冷有關 將來或如流感針樣每年要打新冠疫苗

【新冠疫苗】美國FDA證輝瑞疫苗打第1劑後第10日起有效 建議一類人士暫不宜接種

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12（128GB）：bit.ly/36yXkmI

責任編輯：林卓昕