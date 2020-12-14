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【香港愛情故事】阿楓視發哥古仔為目標助弱勢社群　林正峰社工角度談貧窮問題【有片】

娛樂 12:21 2020/12/14

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

TVB劇《香港愛情故事》的「邱凱傑」林正峰（阿楓）曾於《一屋後生仔》以社工角度談香港貧窮問題。

TVB劇《香港愛情故事》以本地因為「土地供應問題」為題材吸引觀眾收看，劇中演宅男邱凱傑的林正峰（阿楓），曾於由《#後生仔傾吓偈》原班人馬製作的《一屋後生仔》內，談年輕人置業問題。

現在仍是兼職社工的林正峰出生於單親家庭，經歷過貧窮生活的他明白低下階層的痛苦，並以過來人身份幫助弱勢社群。

阿楓於《一屋後生仔》以社工角度談香港貧窮問題說：「出來工作之前完全沒有想過要買樓或購買一些令自己開心、物質上的東西，不過開始工作後便一直在擔心何時才會有自己的地方去住。」

【香港愛情故事】年青情侶買樓悲歌　地產經紀勸租劏房：等到收經都買唔到樓【有片】

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因為貧窮天想上車

林正峰指有意上車的原因源自於貧窮：「貧窮時，會有很多家庭問題，如家暴、賭債、吸毒問題等，便會不想留家。」他舉例指：「可能媽媽一整日也不在家，根本沒有人管理小朋友，變相便會不讀書、走堂，或者認識了一些壞朋友，因為會覺得自己在家很弧獨。」

阿楓又謂：「單親家庭中，可能有家人的感情狀況很混亂，便會影響到自己對感情的看法，覺得可以是很隨便的，也會引致搵快錢的問題。貧窮是可以衍生一連串的問題。」

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（林正峰IG圖片）

以周潤發古天樂為目標

現年26歲的阿楓畢業於香港大學社會工作及社會行政學系，TVB藝人林景程是他的表哥。

林正峰曾做過3年全職社工，並為TVB網上直播社交平台Big Big Channel及清談節目《#後生仔傾吓偈》主持。熱愛演藝事業的他曾表示喜歡站在舞台上的感覺，因此讀書時已開始參演各劇團的作品，又學跆拳道並考獲黑帶級別，期望將來能成為武打演員。

阿楓除努力發展演藝事業外，他仍然以兼職社工身份協助弱勢社群，並視周潤發、古天樂為目標，希望能為社會出一分力。

撰文 : TOPick柴犬出動

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