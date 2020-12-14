【檢疫酒店】下周中國外抵港者需入住指定酒店檢疫　李漢城：平價具檢疫經驗酒店多人訂

▲ 富豪東方酒店亦屬指定檢疫酒店之一（經濟日報資料圖片）

港府昨日(13日)公布下周一(21日)起，所有從中國以外國家抵港者，須入住36間指定酒店來疫14天，出發前需預訂指定酒店，否則不獲准登機。香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城表示，現時較多人預訂平價的檢疫酒店，料至1月時房價千元以上檢疫酒店或會好轉；又強調房客完成14天檢疫後，酒店職員會再清潔消毒。

港府早前宣布所有從中國以外其他國家抵港人士須入住36間指定檢疫酒店，下周一（21日）抵港人士出發前亦須預訂指定檢疫酒店，否則將不會獲准登機；如指定檢疫酒店能完成有關凖備工作，可提早於周五（18日）起以指定檢疫酒店模式運作等。詳情請見【下一頁】

香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城今日(14日)接受新城電台節目訪問時表示，政府當初向全港持牌酒店發邀請，有逾百間酒店申請成為「指定酒店」，惟政府最終只揀選36間，業界亦不知道揀選準則，估計政府希望有不同類型、不同房價的酒店參與，亦會考慮相關酒店過往有沒有曾作檢疫用途、通風系統是否合格等。

他表示，現時指定檢疫酒店中，較房價較平或曾有檢疫經驗的酒店較多人預訂，惟新加入作檢疫或1000元房價的酒店，訂房情況就不太理想，認為可能是機位問題，因未有機位就不能預訂房間。

李漢城料，即使計劃實施後一個多星期，房價1000元或以上的中價位酒店，訂房情況未必會太理想，估計需至1月情況或會有好轉。

他補充，抵港客接受檢疫期間，酒店會提供毛巾、清潔及生活用品等，但只會放於房門外，檢疫人士需自行處理房內的清潔，直至完成14天檢疫後，酒店職員會再清潔消毒。

李漢城提到，本地「Staycation」熱潮已過, 且受限聚令及晚市禁堂食措施持續，現時酒店入住率不高，形容業界每日「開門就蝕」，原本打算聖誕節、農曆新年、做冬等節日，可於餐飲方面有收入補貼，惟現時亦已經錯失。就有本地酒店集團宣布裁員，他則認為裁員規模視乎每間酒店的情況，相信聖誕後、農曆新年前情況更較嚴峻。

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責任編輯：陳正怡