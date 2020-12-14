【禽流感】日本禽流感疫情擴大至10個縣　滋賀縣雞場爆H5禽流感需撲殺逾萬隻雞

▲ 日本禽流感疫情擴大至10個縣，滋賀縣雞場爆H5禽流感，需撲殺逾萬隻雞。

日本禽流感疫情持續擴散，自上月初香川縣有雞場爆發禽流感後，多個縣相繼出現疫情，至今全國已有10個縣淪陷，近日滋賀縣一個養雞場被驗出高致病性H5禽流感，當局撲殺場內約1萬隻雞。

據當地媒體報道，滋賀縣政府表示，東近江市一個養雞場於上周六通報有雞隻相繼死亡，當局成立對策本部進行基因檢查，結果驗出高致病性H5禽流感，並於周日（13日）上午6時前撲殺場內約1.1萬隻雞。

上月初，香川縣三豐市的養雞場爆發禽流感，當局撲殺場內飼養的33萬隻雞，全國雞肉和雞蛋暫停出口。日本農林水產省（MAFF）當時稱，這次是日本養雞場2018年1月以來再次確認高致病性禽流感。當局於涉事養雞場周邊半徑3至10公里的區域設為「移動管制區」，以防疫情擴大。

不過在短短一個月內，禽流感疫情擴大至10個縣，福岡、兵庫、宮崎、岡山等縣相繼出現疫情，全部集中在日本西部地區，其中岡山縣的疫情，被確定是H5N8型高致病禽流感病毒所致。

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責任編輯：羅嘉欣