  • 21°C
香港時間 : 20201214日 (一) 13:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【禽流感】日本禽流感疫情擴大至10個縣　滋賀縣雞場爆H5禽流感需撲殺逾萬隻雞

健康 13:07 2020/12/14

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

日本禽流感疫情擴大至10個縣，滋賀縣雞場爆H5禽流感，需撲殺逾萬隻雞。

日本禽流感疫情持續擴散，自上月初香川縣有雞場爆發禽流感後，多個縣相繼出現疫情，至今全國已有10個縣淪陷，近日滋賀縣一個養雞場被驗出高致病性H5禽流感，當局撲殺場內約1萬隻雞。

據當地媒體報道，滋賀縣政府表示，東近江市一個養雞場於上周六通報有雞隻相繼死亡，當局成立對策本部進行基因檢查，結果驗出高致病性H5禽流感，並於周日（13日）上午6時前撲殺場內約1.1萬隻雞。

上月初，香川縣三豐市的養雞場爆發禽流感，當局撲殺場內飼養的33萬隻雞，全國雞肉和雞蛋暫停出口。日本農林水產省（MAFF）當時稱，這次是日本養雞場2018年1月以來再次確認高致病性禽流感。當局於涉事養雞場周邊半徑3至10公里的區域設為「移動管制區」，以防疫情擴大。

不過在短短一個月內，禽流感疫情擴大至10個縣，福岡、兵庫、宮崎、岡山等縣相繼出現疫情，全部集中在日本西部地區，其中岡山縣的疫情，被確定是H5N8型高致病禽流感病毒所致。

同場加映：8款不含類雌激素雞蛋+雞翼

    點擊圖片放大
    +3
    +2

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12（128GB）：bit.ly/36yXkmI

責任編輯：羅嘉欣

禽流感 日本 病菌及病毒 健康問題

最高瀏覽

【大劉千金】呂麗君隨女兒劉秀盈學芭蕾舞　4億元豪宅客廳變母女練舞室【多圖】　
11:49 2020/12/13
【大劉千金】呂麗君隨女兒劉秀盈學芭蕾舞　4億元豪宅客廳變母女練舞室【多圖】　
【移民泰國】IT人夫婦帶狗狗移居清邁　3000港元租住兩層排屋享受慢活
18:02 2020/12/11
【移民泰國】IT人夫婦帶狗狗移居清邁　3000港元租住兩層排屋享受慢活
【屯門大媽】屯門娜娜大媽團現旺角一街六檔 捧場長者除罩飲酒惹眾怒
15:37 2020/12/13
【屯門大媽】屯門娜娜大媽團現旺角一街六檔 捧場長者除罩飲酒惹眾怒