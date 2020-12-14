【操肌秘訣】《男排女將》李文星操肌揭秘　示範3組居家運動練出壯碩胸肌

▲ 《男排女將》的李文星（Sean Lee），是貨真價實現役甲一男排運動員，今次同大家示範3組居家運動。

電視劇《男排女將》在年青一代的觀眾中成為話題作，劇中《男排女將》除了主角外，亦不乏高大威猛的男生客串演出，當中李文星（Sean Lee）既是貨真價實現役甲一男排運動員，同時亦參加過國際先生比賽，更加是一位男模、健身教練和保險從業員，一人身兼多職，找他來教大家做一個健體運動示範就最好不過。

▲ Sean（李文星）曾經於2018年參加過國際先生比賽，同是亦是現役甲一男排「仁濟」的選手，剛剛參加了電視劇《男排女將》的演出。（圖片由受訪者提供）

因應第四波疫情來襲，Sean不諱言大家在家中做運動的日子將會愈來愈多，不少最基本的運動大家都已經做過，倒不如在基本功上加多少少難度，以下由他揀選的3個「家居運動基本功」，當中不乏加入一些小道具，大家看過後可要坐言起行。

掌上壓

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平板支撑

▲ 胸要少許向前收，手踭和肩膊成一直線，臀微微枱起，做時主要集中於core發力，保持30秒，如果覺得30秒太容易，可以按自己體能每次加10秒。（攝影：黃建輝）。（攝影：黃建輝）

▲ 加強難度Mountain Climber：可以借助兩個軟墊來加強難度。（攝影：黃建輝）

▲ 做的時候集中core用力，左右兩腳交替向前。（攝影：黃建輝）

▲ 小墊在各大運動店有售，不難找到。（攝影：黃建輝）

深蹲

▲ 基本功：深蹲可以鍛鍊我們的四頭肌和臀大肌，首先挺胸，沉肩、「」保持中位置，雙腳微微張開，膝蓋和腳尖成一直線，落下時謹記用臀部坐下，而不是用膝蓋坐下。（攝影：黃建輝）

▲ 落下時吸氣，上時呼氣，（攝影：黃建輝）

▲ 女士適用：若女士喜歡鍛鍊臀大肌，可以用教闊的橡筋帶箍在膝蓋對上位置，然後再做以上所提及的深蹲。（攝影：黃建輝）

▲ 同樣2秒落、1秒上。（攝影：黃建輝）

Sean Lee現役甲一男排球員

如果有留意本地甲一男子排球賽事的朋友，一定對Sean不會感到陌生，現為仁濟排球隊攻擊手的他，最近在大家熱烈談論的電視劇《男排女將》客串一角，演出最手到拿來的排球員。

不過，原來現在身材健碩的他，估不到以前是一位身體瘦削的男生，直到10年前往澳洲working holiday完畢返港後才的起心肝開始健身。他說：

當時希望在排球技術和體能上有所進步，於是自學鑽研體能上的訓練。在這個政府又再宣告健身中心暫停營業期間，不得不在家多做運動，又或是回復到2月時到公園做運動的日子。自己在keep fit時，飲食方面沒有特別戒口，但我還是提議日常運動量不夠多的人，還是建議煎炸食物少接觸為妙。

▲ 在本地排球聯賽賽事上不難找到Sean的影蹤。（圖片由受訪者提供）

▲ Sean在《男排女將》客串一角。（圖片由受訪者提供）

現在除了在電視上可以看到Sean的英姿外，明年1月本地排球賽事都可以看到他的影蹤。他無奈地說：

《男排女將》於今年2月開拍，因為疫情關係，斷斷續續到今年7月才正式拍完，找我的原因相信是劇組在籌備時來看過我的比賽。至於香港的排球賽事，原定會在明年1年舉行，但現在第四波疫情已殺到，排球聯賽會否如期進行？一切還未定案。

的確，這個疫情令不少人的計劃大受影響，就連運動員亦不例外，或許就在這個甚麼都不明朗看不清未來的今天，倒不如跟Sean的示範操練一番，為自己身體增值可是眼前最實際不會蝕本的投資。

示範：Sean Lee

Instagram：seanleems

記者：何偉雄