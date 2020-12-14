【操肌秘訣】《男排女將》李文星操肌揭秘 示範3組居家運動練出壯碩胸肌
電視劇《男排女將》在年青一代的觀眾中成為話題作，劇中《男排女將》除了主角外，亦不乏高大威猛的男生客串演出，當中李文星（Sean Lee）既是貨真價實現役甲一男排運動員，同時亦參加過國際先生比賽，更加是一位男模、健身教練和保險從業員，一人身兼多職，找他來教大家做一個健體運動示範就最好不過。
因應第四波疫情來襲，Sean不諱言大家在家中做運動的日子將會愈來愈多，不少最基本的運動大家都已經做過，倒不如在基本功上加多少少難度，以下由他揀選的3個「家居運動基本功」，當中不乏加入一些小道具，大家看過後可要坐言起行。
掌上壓
平板支撑
深蹲
Sean Lee現役甲一男排球員
如果有留意本地甲一男子排球賽事的朋友，一定對Sean不會感到陌生，現為仁濟排球隊攻擊手的他，最近在大家熱烈談論的電視劇《男排女將》客串一角，演出最手到拿來的排球員。
不過，原來現在身材健碩的他，估不到以前是一位身體瘦削的男生，直到10年前往澳洲working holiday完畢返港後才的起心肝開始健身。他說：
當時希望在排球技術和體能上有所進步，於是自學鑽研體能上的訓練。在這個政府又再宣告健身中心暫停營業期間，不得不在家多做運動，又或是回復到2月時到公園做運動的日子。自己在keep fit時，飲食方面沒有特別戒口，但我還是提議日常運動量不夠多的人，還是建議煎炸食物少接觸為妙。
現在除了在電視上可以看到Sean的英姿外，明年1月本地排球賽事都可以看到他的影蹤。他無奈地說：
《男排女將》於今年2月開拍，因為疫情關係，斷斷續續到今年7月才正式拍完，找我的原因相信是劇組在籌備時來看過我的比賽。至於香港的排球賽事，原定會在明年1年舉行，但現在第四波疫情已殺到，排球聯賽會否如期進行？一切還未定案。
的確，這個疫情令不少人的計劃大受影響，就連運動員亦不例外，或許就在這個甚麼都不明朗看不清未來的今天，倒不如跟Sean的示範操練一番，為自己身體增值可是眼前最實際不會蝕本的投資。
示範：Sean Lee
Instagram：seanleems
記者：何偉雄