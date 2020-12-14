【兒童健康】8月大女嬰穿未乾透衣服致生癬　媽媽誤當濕疹塗類固醇感染惡化

▲ 8月大女嬰穿未乾透衣服致生癬。

寶寶的衣服一定要乾透才好穿上！台灣一名8個月大女嬰因為穿了未乾透的衣服，而導致真菌感染生癬。而媽媽又以為女嬰是濕疹，自行塗抹類固醇藥膏，反而導致情況惡化，感染面積擴大，令女嬰抓到皮破血流。

據《華視新聞》報道，8個月大的女嬰小安，肚臍旁邊有2大塊紅疹。媽媽以為小安的紅疹是濕疹，於是自行塗抹類固醇藥膏，但沒想到情況反而惡化，感染面積擴大，小安亦因為痕癢而抓到皮破血流。

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媽媽為此帶小安求醫，才知道原來女兒是真菌感染。而感染的源頭，竟來自沒曬乾的衣服。如衣服沒曬乾，就容易滋生真菌，容易對寶寶的皮膚造成感染。

義大醫院兒科主診醫生楊明浚表示，小嬰兒的抵抗力如果不夠好，當有真菌又潮濕加上容易流汗，那麼真菌就很容易會長。而如果用類固醇藥膏去擦癬，反而會讓局部皮膚的免疫反應變差，導致真菌不會被免疫系統抑制，愈長愈多。

醫生又教如何分辨癬和濕疹。他表示，癬的外觀上，主要是一圈一圈的疹，圈圈外圍顏色比較深，中間偏白色。而濕疹的顏色分佈較為均勻。

▲ 癬是一圈一圈的。(華視新聞截圖)

資深護士「大魚媽和濕疹寶寶」曾在Facebook撰文分享一些嬰兒真菌感染的舒緩及預防方法：

1. 香茅、天竺葵、檸檬草、尤加利和薄荷等經過測試，被發現是有效的抗菌劑，茶樹已證明其具有可靠的抗真菌能力。可以用一滴加入天然乳液塗患處，或把精油混合海鹽浸腳，持之以恒，都可以控制真菌感染。

2. 皮膚之所以被真菌感染，因為本身屏障弱，所以即使用藥後治好，復發率亦很高。可以用含修復成份例如乳香、沒藥的潤膚乳，助加强皮膚細胞自我修復，加強皮膚自我保護的能力。

更詳細方法：【真菌感染】幼兒皮膚痕癢脫皮或生癣 護士媽媽教7大方法預防及舒緩

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責任編輯：羅嘉欣