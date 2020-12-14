【創業追夢】張堅庭女兒網上創業賣摩登旗袍　半年賺得回報令導演爸爸跌眼鏡

▲ 張堅庭楊諾思女兒張一諾加入英皇鐘錶珠寶擔任管理培訓生，媽媽指派的第一個任務就是做清潔，從抹玻璃、掃地、抹地由低做起。

張一諾（Jasmine）是張堅庭與楊諾思（Cindy）的女兒張一諾（Jasmine），去年剛於美國東北大學畢業，個性爽朗的Jasmine卻沒有「富二代」的包袱，樂意分享她在餐廳當侍應、在媽媽公司被指派去打掃的經驗。

大膽嘗試，不怕蝕底是她初踏足社會的座右銘，她還花上自己從實習工作所賺取的$28,000開創了一門網上摩登旗袍生意，不出一年已經有回報，連爸爸都要說個「服」字。

▲ 想不到上班不久就被派去做打掃的工作，但Jasmine認為年輕人應該由低做起。（湯炳強攝）

張一諾名字中的「諾」，來自媽媽楊諾思的名字，同樣有承諾之意，父母希望Jasmine做人有誠信，一諾千金。除名字的親密聯繫，Cindy表示女兒跟她相似的地方還有對工作的熱誠，處事認真、勤力，很著緊自己的工作表現。

甘願從低做起

大學畢業後，Jasmine再到英國進修，修讀珠寶鑑證，但因為疫情關係，課程暫停，Jasmine惟有回港避疫。數個月前便加入了媽媽公司英皇鐘錶珠寶擔任管理培訓生，想不到上班後不久，就被媽媽指派做清潔工作。

Jasmine說︰「我記得銅鑼灣店完成裝修後，媽咪說『這幾天你去跟大家抹玻璃、抹枱、抹地、掃地，甚麼都要做。』我很樂意去做，因為跟同事一起我很開心，又能了解大家多一點，大家感情又會更好。我不會覺得自己是高高在上，我是個年輕人，一定要由低做起，我覺得很正常。」她表示由於曾在日本餐廳做侍應，所以收拾及清潔等工作她都能夠應付。

▲ 數個月前Jasmine加入了媽媽公司英皇鐘錶珠寶擔任管理培訓生，她甚麼崗位都希望嘗試，認為要學習的事有很多。（湯炳強攝）

媽媽格言︰要肯做，不怕蝕底

問到Cindy對於女兒初出來做事，會有甚麼提點？她說︰

我會跟子女說，甚麼都要肯做，不要怕蝕底。好像我兒子最初在美國一間電影公司工作，他要由沖咖啡開始，每朝早6時多就要回公司沖咖啡，還要記得誰要加奶誰不要或有糖無糖，我覺得這是一個最基本的訓練，其實很好。不要以為沖咖啡是無謂，其實沖咖啡一樣可以學到很多，因為你要記著別人有甚麼需要有何喜好，在此過程中一樣有得著。

此外，Cindy認為要勤力，還有守時一樣重要。

外公、媽媽是榜樣

外公和媽媽都是商界強人，Jasmine表示從他們身上學到很多，她見外公做事勤力亦熱愛工作，明白到每個人對工作都要有熱誠。而媽媽亦一樣，她曾經問媽媽是否希望退休，媽媽的答案是她繼續工作其實也很開心。

我感受到只要你找到一份自己喜歡的工作，你就會很享受，每天都像在開心學習。

▲ 服裝由Jasmine跟哥哥負責設計，選用了環保物料或一些大公司棄用的物料所製造。（網上圖片）

欣賞中式旗袍設計

除了自小受到薰陶，相信Jasmine也或多或少遺傳了外公及媽媽的營商智慧。

去年畢業的時候，爸爸張堅庭問了Jasmine一句︰「你有甚麼打算？」Jasmine回答希望創立自己的時裝品牌，當時爸爸只認為女兒順口開河，因為創業需要的資源太多，單靠她一人之力根本無法成事，於是狠狠潑了女兒一盆冷水，而結果呢？

「我從小就很欣賞傳統設計的中國旗袍，但可惜一年可能只在特別的場合或節日才能穿上，所以我有個念頭希望自創一個設計簡約又可每日穿著的旗袍品牌。」Jasmine笑著說。

▲ 去年Jasmine大學畢業，一家人飛到美國出席她的畢業禮。（受訪者提供）

時裝加入環保概念

Jasmine找來哥哥合作，成立了網店CantoSoul，賣的是打破傳統設計的摩登旗袍，感覺優閒亦型格。Jasmine跟哥哥負責設計，並聘請了一個兼職設計師將他們的手繪圖優化並化成可作剪裁的紙樣，而建構一個e-commerce平台、設計版面、將產品圖片上載甚至在網上登廣告等，Jasmine都一手包辦，在沒有任何創業經驗之下惟有邊學邊做。

我覺得做初創企業就是要不恥下問，不要怕，更要自己主動學習。

品牌另一特別的地方是加入了環保概念，由於服裝的生產過程極度污染環境，因此Jasmine選用了環保物料如有機棉、竹和麻，她更使用一些大公司棄用的死貨物料，盡量減低資源浪費。問Jasmine是否記得接到第一個訂單的心情？

▲ CantoSoul賣的是打破傳統設計的摩登旗袍，設計簡約優閒，可以每日穿著。（網上圖片）

她說︰「我記得第一個訂單是一個新加坡客人，我們並不認識的，我當時超興奮，覺得很有成功感。」半年後，Jasmine的生意已經有回報，當爸爸得知後也不禁立即拍片承認自己大跌眼鏡，更鼓勵所有家長應讓子女自由創作。

張堅庭楊諾思夫婦跟子女做最佳密友 至今仍保持溫馨親咀習慣 上一頁

記者︰Maria