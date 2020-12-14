【開心速遞】袁文傑心痛繁殖場虐待棄養寵物　發長文揭發配種貓狗慘況

▲ 不忿繁殖場虐待棄養寵物，袁文傑發長文講述配種貓狗慘況。

《愛‧回家之開心速遞》的袁文傑出名有愛心，除曾是「貓奴」又常做動物義工外，並不時為動物權益及聲。最近一隻在寵物庇護機構的貓貓因病離逝，令袁文傑有感而發，發表長文講述繁殖場虐待、棄養寵物的慘況。

袁文傑的社交網站內，除了工作日常照、與最近入紙註冊結婚的女友張潔蓮合照外，全部都是他跟貓狗的合照。身為圈中出名的「貓奴」，除了因為他曾經有一隻照顧多年但因病離逝的愛貓，還因為他非常有善心，一有時間便去做動物義工。

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▲ 扁扁在袁文傑的懷中非常安穩。（Facebook圖片）

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經常到「大樹下善待動物庇護站」從義工的袁文傑，日前在Facebook發表長文，提到照片在他懷中的是一隻於一年前被義工在路上撿到的棄貓「扁扁」，可惜牠在日前因病離逝，令袁文傑有感而發，想跟大家分享多年來見過不少被繁殖場棄養貓狗的慘況：

我抱住的是「扁扁」，之前幾次入「大樹下」，都會抱著「扁扁」，她很乖的，每次放她在膝上，都是很安靜。 約一個月前，負責人Jo Jo發了些照片給我看，是在一個烈日當空的環境，有義工發現一個籠，裝了兩隻貓貓，其中一隻就是「扁扁」（另一隻叫「圓圓」），當然又是被人無情遺棄…… 義工救助後，到了「大樹下」，原來已差不多是一年前的事，我記得Jo Jo曾跟我説「扁扁」應有十多歲，應該是繁殖場覺得再冇利用價值而置之不理，即是，「扁扁」和「圓圓」的生命裡大部份時間都是悲慘的……上星期也跟Jo Jo提起約個時間再去探望毛孩… 誰知兩天前Jo Jo通知我，「扁扁」突然出前低溫症狀，肝腎指數爆升，已進診所吊鹽水，昨天開工時，再致電追問一下，「扁扁」，已離開了！真的很不開心，雖然近這一年她總算過了一個正常生活…… Jo Jo也跟我提到過，曾救了一隻又是被繁殖場遺棄的小狗，下體長時間勃起，原因，正是那些只顧圖謀利益的人，餵食壯陽之藥，配合「生產」！所以，櫥窗內的小動物看似可愛，先別論是否健康，背後的非人道所為卻是難以形容和令人憤怒，而且，永遠只是冰山一角……

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許多愛心人士在袁文傑帖文底下留言，直斥繁殖場的惡行，並宣揚「領養代替購買」的訊息，同時亦有許多人感謝袁文傑一直以來的愛心和努力，盡量拯救每一隻被遺棄的動物。

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