【Netflix劇集】《今際之國的有栖》山崎賢人玩生死遊戲　土屋太鳳小背心力拼朝比奈彩比堅尼

▲ 重頭日劇《今際之國的有栖》（Alice in Borderland）成為日本及香港排行榜首位。

Netflix年度重頭日劇《今際之國的有栖》（Alice in Borderland）已在全球190地同時上架，並成為日本及香港排行榜首位。

此劇男女主角分別是「漫改小王子」山崎賢人及土屋太鳳，其他卡士還有憑日本BL劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》爆紅的町田啟太，以及年輕模特兒兼演員的三吉彩花、朝比奈彩性感演出，把原著漫畫中鬥智鬥力，以及凸顯人性險惡的情節精彩呈現。

▲ Netflix日劇《今際之國的有栖》的男主角有栖，其角色儼如《愛麗絲夢遊仙境》的Alice。

《今際之國的有栖》(台灣譯名《今際之國的闖關者》），改編自麻生羽呂的同名漫畫，劇集起用多位年輕演員，來飾演被迫要參與生存驚慄遊戲的角色，非常吸睛。

故事講述有栖 (Arisu) 是個散漫的無業青年，沉迷電玩遊戲。某天他意外闖入看似像東京的怪地方，但整座城市不知為何空蕩蕩的。他和幾個朋友更發現，想要存活就必須在險惡的遊戲中捉對廝殺。

在這個怪異的世界中，他認識了隻身闖關的年輕女子宇佐木（Usagi），兩人聯手破解一個又一個的謎團，過程中不僅賭上自己的性命，也被迫面對生命的意義。

▲ 《今際之國的有栖》的生存遊戲考驗友誼和人性。山崎賢人飾演有栖良平（中）、森永悠希飾演勢川張太（左）、町田啟太則飾演苅部大吉。

劇中各式生存遊戲設計巧妙，每個遊戲都有一雙謎之啤牌代表。4種花色分別代表該關卡的特色：葵扇代表以體力決勝負的「體力型」，紅心是玩弄人心的「心理型」，梅花是講求團隊合作的「平衡型」，階磗則是考驗智力的「智慧型」。

開首數集出現的遊戲就計有逃出密室、有狼和羊的捉迷藏、被猛獸追捕的狂奔遊戲等，所有遊戲輸的一方都會死亡。

啤牌上的數字代表簽證准許勝出者可留在今際之國的日子，要繼續生存便要一直玩遊戲。若簽證到期，沒有透過玩遊戲延續簽證，即會被激光刺穿頭部死亡。

▲ 24歲的三吉彩花（左）及27歲朝比奈彩，在劇中都有許多機會展現美好身材和長腿。（影片截圖）

26歲的山崎賢人，過去多次演出漫改作品，今次一改過去像英雄一樣的設定，飾演一位身無一技之長、被家人鄙視的宅男，沒想到突然來到必須在遊戲中勝出才能生存的「今際之國」，意外讓他優秀的推理及觀察能力和遊戲本能大放異彩。

25歲的土屋太鳳則飾演的角色宇佐木是位攀岩高手，在遊戲中多次展現出超越常人的體能，甚至能從 3 樓安全地一躍而下，並無論在肉體或精神層面都很堅強，因此成為有栖動搖不安時支持他的夥伴。

▲ 永遠人潮如湧的東京澀谷，劇中卻成為荒涼異境。

近期爆紅的町田啟太，今次演有栖的好友，戲份不多，但二人的友情描寫感人。

劇集第4至8集，出現大量水著男女，其中24歲的三吉彩花穿露臍裝熱褲，27歲的九頭身美女朝比奈彩更是9成時間以比堅尼泳衣出現，相當養眼。

日本名導佐藤信介在第一集開場，即以「一鏡到底」的手法拍出原本人潮洶湧的東京澀谷街頭，變成恐怖空城的轉變，視覺效果震撼。

記者：胡慧雯