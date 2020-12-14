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【女人之苦】女子下腹劇痛休克以為經痛　照X光見一肚血驚揭宮外孕

醫生診症室 19:03 2020/12/14

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台灣一名女子因經痛到休克而求醫，最終求醫揭發女子是因子宮外孕導致輸卵管爆掉。

經期不適相信許多女士也試過，但原來劇痛可以是嚴重警號。台灣一名女子因經痛到休克而求醫，一照X光發現肚內大量出血，最終揭發女子是因子宮外孕導致輸卵管爆掉，需立即開刀做手術。

據台灣節目《醫師好辣》，婦產科醫生詹景全在節目中分享了一宗案例，一名自稱受經痛困擾導致腹部劇痛的女子，搭乘救護車來到急症室時臉色蒼白，經超音波掃瞄後發現肚子內大量出血。

醫生推測，女子不是真的來月經，而是子宮外孕，或是卵巢黃體囊腫破裂導致內出血。醫生詢問病史，並問女子是否曾有性行為，但因家人在場而令她不敢承認，其後由護士驗孕證實她已經懷孕，判斷是子宮外孕造成出血，需即時做手術。

醫生解構三大經痛需就醫狀況

但令女子及其家人不解的是，明明女子有來月經，怎會是宮外孕？此時醫生表示，女子這次月經來法與以往不同，是一點一點來。而女子以往經痛，是肚子中間位置悶痛加背痛，但令次卻是右下腹疼痛，感痛楚位置不同。

女子其後接受手術時被發現，她是因子宮外孕導致輸卵管爆掉，經及時治療後已無大礙。詹景全表示，一般經痛只會持續1至2天，之後就會慢慢緩解，但若有病灶，可持續痛4、5天。上述案主痛到突然休克，就並非單純經痛問題。

詹景全提醒，若經痛時出現「和以往痛法不一樣」、「合併其他症狀」及「疼痛天數增加」三大狀況就需就醫。

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責任編輯：羅嘉欣

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