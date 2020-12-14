【自私家長】疫情下一家大細入長洲大解放　港媽任由小朋友搭船除口罩亂跑︰坐定定好悶

▲ 疫情下有家長帶同小朋友入長洲遊玩，搭船期間更在船上拉下口罩亂跑。

新冠肺炎疫情持續在本港肆虐，港人不能外遊，不少人選擇到郊外或離島呼吸新鮮空氣遊玩。然而，前往長洲的遊客太多，長洲居民日常生活飽受騷擾，當中更有遊客不理疫情嚴峻，脫下口罩惹播毒之嫌。日前，有網民分享，指有遊客一家大細搭船到長洲遊玩，惟搭船期間拉下口罩在船上亂跑，其家長更懶理表示，「由佢哋玩吓啦，坐定定好悶。」

有網民於Facebook專頁「生仔要考牌系列」上投稿指，每逢星期日均與家人到長洲探望年老獨居親友，為他添置生活用品。他無奈表示，每逢週末長洲較旺角多人：

好多人因為想呼吸新鮮空氣，反而令到週末比疫情前更加多人入長洲⋯⋯個個一入到長洲就好似大解放咁，口罩又唔戴，其實對居民真係構成一定嘅威脅。

小朋友船上亂跑 全程拉下口罩

他分享，日前搭船入長洲時，前排坐有兩個家庭，分別是兩對父母帶同4名年約7至8歲的小朋友。小朋友搭船全程拉下口罩，甚至在船上亂跑。而其中一名爸爸曾勸喻小朋友不要亂跑，但其太太卻一邊開著電話的喇叭，一邊看網上劇集，懶理表示：

你由佢哋玩吓啦，坐定定佢哋好悶㗎。

父母不負責任 影響居民日常生活

網民認為父母的行為不負責任，無奈表示：

你哋會覺得自由行嘅行為好影響你哋生活，但你哋入嚟又咁不負責任，其實都好影響當地居民生活，將心比己，希望大家做返個有旅遊品德嘅旅客。

長洲居民留言：日日都要忍

不少網民留言狠批父母無品，「開到個喇叭大大聲睇片真係好乞人憎」。也有長洲居民留言大呻，指每日傍晚搭船外出上班時，必定會遇著樂而忘返的香港遊客，

上船拉低罩食嘢呀、手袋霸幾個位及BB車手推車阻住條路等等，全部做足。疫症前只係假期要忍，疫情期間可能因為停課同WFH嘅關係，長洲居民日日都要忍。

文章獲「生仔要考牌系列」授權轉載。

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責任編輯：王明芳