【愛妻號】C君為太太下廚慶結婚一周年　黃天頤幸福放閃：念你如初

▲ C君黃天頤結婚一周年。

農夫成員C君跟電台DJ老婆黃天頤昨日（13日）結婚1周年，不過C君因日間要外出工作，至晚上才能跟天頤慶祝，因應限聚令，二人選擇留家慶祝，兩夫婦分工一同下廚，過一個簡單而浪漫的紙婚紀念日。

C君跟天頤去年12月擺酒結婚，獲不少圈中好友祝福，不知不覺已踏入結婚一周年，不過向來低調的二人沒有大肆慶祝，只選擇過一個甜蜜的二人世界。

▲ C君與黃天頤留家慶祝結婚一周年。（取自IG）

天頤：念你如初

天頤昨日在社交平台發布跟C君的慶祝照，並用hastag道出慶祝經過：「whatapps收到好多人提我今日一周年 #我記得嘅 #不過C叔凌晨四點就出咗門口 #收工又無得堂食 #唯有又出動我收埋咗嘅功力 #但啲野係佢買 #個扒係佢煮 #我煮咗個意粉 #意粉其實好考功夫」

她又感性寫上：「時光未央，歲月靜好，現世安穩，念你如初。@ckwan_fama 紙婚快樂，繼續Happy wife Happy life。」

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至於C君，雖未有公開放閃，不過向來是愛妻號的他，一直對太太關懷備至。天頤曾向TOPick大讚C君勤力、有責任感、善良及有才華，最吸引她是C君所填的歌詞：「我喜歡他用文字去表達自己，他曾寫了一本情書送給我，不過那次之後他已很少執筆。」

天頤於ViuTV全新節目《索女人妻ichi烹》節目內透露結婚前及結婚後均由另一半下廚，自己只負責品嚐及洗碗，認真是幸福人妻一名。不過她自信滿滿，覺得自己於烹飪方邊都有潛能，可以於今次節目好好發揮。

重溫去年婚照：

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C君亦曾表示，他現時跟太太的日常生活已經很快樂，在生活之間很有趣味，有時只是望着她的行為，已經令他覺得很好笑。

他又指會把財政大權交給太太，就算知道對方不比自己更懂理財，仍然願意交給太太管理，絕對是超級愛妻號。