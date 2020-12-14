教育局撥12.6億推自資專上教育補助金計劃　獲批申請建議書最多獲資助4200萬元

▲ （經濟日報資料圖片）

教育局今日(14日)宣布撥款12.6億元推出「自資專上教育提升及啟動補助金計劃」，向自資專上院校提供財政支援，發展及改善切合市場需要但成本高昂的課程；計劃今起至明年4月23日接受申請，每份建議書的資助款額上限一般為4,200萬元。

教育局今日推出「自資專上教育提升及啟動補助金計劃」，涵蓋發展全新課程以及優化現有課程，支援包括重點發展或改善課程內容及教學方法、教職員招聘或專業發展、採購或升級達至市場標準的設備或設施以符合學術和專業評審要求、提供全新或改善現行特定學術範疇的校舍設施或基礎設施，及其他符合計劃目的的相關特定學術範疇開支項目。

所有開辦全日制經本地評審本地自資副學位或學士學位（包括銜接學位）課程的獨立非牟利院校，均可於今日起至明年4月23日接受申請；自資專上教育委員會將就接獲的建議書提供意見，並向教育局局長提供建議。

每份建議書的資助款額上限一般為4,200萬元，視乎補助金計劃撥款的實際使用情況和委員會就建議書可取之處提出的意見，計劃可按個別情況提供超出上限的資助。

教育局發言人稱，計劃落實檢討自資專上教育專責小組的建議，將有助院校更有效發展本身的優勢和專精範疇，加強院校之間的策略性協調，有助減少院校從學費收回全部裝置費用的需要，從而減輕學生的財政負擔。

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責任編輯：陳正怡