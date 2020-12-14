【重男輕女】嫌棄連生二胎女兒奶奶老公黑面走人　獨留2歲女產房外等媽媽

▲ 內地一名媽媽連生2胎女兒，奶奶和丈夫得知後轉身走人，獨留2歲女兒等媽媽。

上一代重男輕女的觀念根深蒂固，內地一名媽媽因連生兩胎女兒，即遭到奶奶和老公冷待，更生氣得在產房外黑面走人，獨留2歲大女等待媽媽。片段在網絡曝光後引起網民爭議，對母女的遭遇感到非常難過。

內地《搜狐視頻》上載影片報道，內地一名來自農村的新手媽媽小慧（化名），與丈夫婚後誕下一名女兒，性格乖巧討人喜歡，但奶奶和丈夫嫌棄女兒，認為只有兒子才能傳宗接代，甚至覺得一個家庭沒有兒子不能成家，向小慧添加生仔壓力。

內地《人口與計劃生育法》有明確規定，禁止利用超聲波技術、染色體檢測和其他技術手段進行非醫學需要的胎兒性別鑑定。因此，小慧不久懷上第二胎後，仍未得知胎兒的性別。

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懷孕期愛吃酸以為陀仔

小慧懷孕期間口味轉變，特別喜歡吃酸，奶奶和丈夫認為小慧終於懷上兒子，感到非常高興，對小慧照顧得無微不至。

小慧於日前分娩，全家人在產房外等候。當奶奶和丈夫聽到BB哭聲後，追問醫生「是男孩或女孩」，得知是女孩後兩人當場黑面，還多次追問有否弄錯，最後兩人無法接受當場轉身走人，獨留2歲大女兒在產房門外等媽媽。

網民勸盡快離婚

在網上瘋傳的影片拍到醫生將產婦推出產房時，醫生張望尋找其家人，但只有原本坐在牆邊的2歲女兒衝上前迎接媽媽，場面令大批網民感到心酸。

不少網民留言批評奶奶和丈夫太沒良心，「怎麼可以狠心把兩歲小孩丟醫院」，尤其是丈夫在這個時候離老婆而去，網民認為小慧應該提出離婚，「如果有志氣就離婚，自己帶著兩個女兒，讓孩子隨自己姓」。

都2020年了居然還有重男輕女那麼嚴重的家庭。

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責任編輯︰王明芳