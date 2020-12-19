【健康專訪】28歲男頭暈手腳麻痹求醫後揭患高血壓　心臟科專科醫生解構患病成因及風險

▲ 《TOPick診症室》養和醫院心臟科名譽顧問醫生陳良貴。

天氣轉寒易誘發心血管疾病，其中不可以忽視高血壓的風險，若不及時接受治療或可誘發心臟病發。養和醫院心臟科名譽顧問醫生陳良貴接受TOPick訪問指，高血壓的患者不乏年輕人，其中一名28歲港男平日「無病無痛」，惟突然頭暈求醫，被揭患有高血壓。陳良貴指出大部分高血壓是後天引致，亦是其中一種導患致冠心病的重要原因。

高血壓即是量度血壓時上壓是高於140或以上，下壓是高於90或以上，陳良貴指出如果血壓高達190，或會令人感到不適，出現頭痛、眼花、手腳麻痹、胸口不適、作嘔、面紅等情況。他解釋大部分高血壓是後天引致，比如是經常進食高鹽分食物、長期缺乏運動、體重過重等，另有部分人是家族性遺傳，患者中亦有部分人是20至30多歲的年輕人士。

他提到臨床上曾遇過最年輕的個案是一名28歲男士，男患者平日「行得走得」，惟突然一天感到頭暈、手腳麻痹、整個人十分繃緊，起初亦不以為意，至情況持續數天後決定求醫。醫生後來發現其上壓約為200，而下壓約110，確診為高血壓。由於患者當時的情況較嚴重，故被即時安排入院，並服用藥物，血壓才慢慢回恢正常。

陳良貴稱，由於患者比較年輕，醫生亦會留意其患病的原因，如血壓持續高企的患者沒有立即求醫，亦可能會增加腦出血的機會，以及誘發心臟病發，導致有生命危險。

如患者在20至30多歲已患高血壓，我們就要特別留意他是否有特別的原因，比如是先天性心臟病、先天性腎病、腎血管收窄，甚至乎是睡眠窒息症，這些都是原因導致人士有高血壓。

至於男士患高血壓的機會較女士高？他稱未停經的女性患高血壓的機會較少，惟女士停經後，患病的風險反比男性高，而且懷孕的孕婦或會有妊娠性高血壓，如處理得不好可嚴重至妊娠性中毒，建議女士勿掉以輕心。

▲ 養和醫院心臟科名譽顧問醫生陳良貴稱市民要注意高血壓風險。（文子健攝）

而近日天氣轉寒，即使在疫情下不少市民都會堅持做運動，陳良貴提醒市民要注意選擇運動的時間，因冬天進行戶外活動會對心臟的要求及負荷增加，如果本身有心血管問題，就會容易引發心臟病，建議市民做運動時要視乎天氣、時間及自己身體狀況。詳細內容，密切留意12月21日星期一晚10時的《TOPick診症室》。

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記者：郭詩詩