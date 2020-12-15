【跨界攜手】 為社會行多一步 以消費傳遞愛

新冠肺炎疫情爆發至今將近1年，對各行業帶來沉重打擊，尤其食肆在限聚措施的影響下生意驟減，部分更因此需要裁員或休業以維持營運。儘管生意難做，但有社企餐廳仍然堅持回饋社會的使命，除了聘用殘疾人士，更透過派飯活動，幫助社會上有需要的人。

厨尊（Dignity Kitchen）是一家由新加坡引入香港的社企餐廳，以新加坡美食概念，提供多角度平台，培訓弱勢社群自力更生，讓他們可重拾尊嚴，為社會作出貢獻。

毋懼疫情 多方支援弱勢社群

▲ 厨尊運營經理黃培蒂表示，厨尊期望透過一系列技能培訓，讓殘障人士及弱勢社群靠自己的能力維持生活，並獲得應有的尊嚴。

「餐廳以『厨尊』命名，當中的『尊』正是代表『尊嚴』（Dignity），我們期望透過一系列技能培訓，讓殘障人士及弱勢社群學習到烹飪技巧後，聘請他們在餐廳工作，提供就業機會，靠自己的能力維持生活，並獲得應有的尊嚴。」厨尊運營經理黃培蒂說。

除了扶助學員重拾尊嚴，勇敢堅強地生活外，厨尊更每週派發免費飯盒，為其他有需要人士送上關懷。即使疫情持續，有關計劃仍風雨無間，讓受惠者能夠三餐温飽。

▲ 厨尊每週派發免費飯盒，為有需要人士送上關懷。

多方協作 倍大社會效益

▲ 星展銀行與豐盛社企學會合作，向5間經營餐飲業務的社企購買「愛心飯盒」，為社會上有需要人士派發逾25,000份免費膳餐。

作為一家社企，厨尊既以服務社會為使命，但又要自負盈虧，箇中挑戰在疫情下尤其嚴峻。有見像厨尊一類的社企在疫情中仍然緊守崗位，貢獻社會，星展銀行（「星展」）早前與豐盛社企學會（「豐盛」）合作，向5間經營餐飲業務的社企，包括厨尊購買「愛心飯盒」，為社會上有需要人士派發逾25,000份免費膳餐。

訪問當日，義工之一的星展銀行傳訊部助理副總裁Tricia表示：「星展與豐盛是長期的合作伙伴，一直以來積極推動香港的社企發展。因應疫情，我們特別從「展愛同行」抗疫基金撥款，向5間社企購買『愛心飯盒』，再派發給有需要的朋友，從而實踐今年『十一良心消費運動』的主題，以消費傳遞愛。今天我們更會與豐盛及厨尊的同事，一起落區派飯。」

▲ 星展義工更與豐盛及厨尊的同事一起落區派飯。

以愛傳愛 展出大意義

▲ 豐盛社企學會項目經理及2020「十一良心消費運動」召集人Maisy感謝星展多年來的支持。

有份促成合作的Maisy補充說：「每個精心炮製的飯盒內，更會附上由星展銀行職員親手繪畫的鼓勵卡，一筆一劃都充滿了希望和愛，令受惠人士感受到絲絲暖意，窩心非常。」

▲ 每個精心炮製的飯盒內，更會附上由星展銀行職員親手繪畫的鼓勵卡。

Tricia非常感謝多方的協力，令是次合作創造了三贏效果，既為豐盛和社企提供支援，亦使受惠者得到溫飽，同時也讓星展團隊從中獲得啟發，積極計劃更多「幫社企，助社群」的合作。「在疫情下，星展會繼續肩負使命，為社會行多一步，希望與大家一起共渡難關，以愛傳愛，發揮更大力量，展出大意義。」

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（特約）

