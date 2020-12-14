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【超美便當】巧手靚媽神還原14款《鬼滅》角色便當　網民讚嘆：超羨慕老公和孩子

親子 15:53 2020/12/14

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

日本一位年輕媽媽將《鬼滅之刃》的角色搬上孩子及丈夫的便當上。

日本人氣動漫作品《鬼滅之刃》大受歡迎，不少人對角色為之着迷。日本一位年輕媽媽將《鬼滅之刃》的角色搬上孩子及丈夫的便當上，包括主角炭治郎、妹妹禰豆子及善逸等，還原度甚高，像是在米飯上作畫一樣，令網民大呼「好羨慕！」。

竈門炭治郎（Instagram＠yuko.makotsu）

該位用心製作便當的媽媽，經常在Instagram上分享自己的作品，吸引超過 20萬名粉絲追蹤。除了熱門角色炭治郎、禰豆子等主角外，她還加入了一些超冷門配角，相信是作品的忠實粉絲才能認得出。

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不少人對便當製作過程感到好奇，該名媽媽將畫圖、備料到製作的過程拍下來放在YouTube分享。完成一個《鬼滅之刃》便當不簡單，要先以食用色素畫好角色的外貌與衣著，再找合適的食材，如黑色的外袍可用海苔，配搭不同顏色的蔬菜，造出色彩繽紛的背景。

該名媽媽在YouTube上分享便當製作過程。（影片截圖）

除了《鬼滅之刃》角色便當之外，她還擅長將各式各樣的零食變成便當，例如動物餅、朱古力、牛奶糖等等，相當有趣。

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責任編輯：王明芳

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