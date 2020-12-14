【拆彈專家2】內地網紅稱劉德華甩底直播宣傳　電影公司發聲明澄清非屬實

▲ 劉德華被內地網紅指缺席宣傳欲提出控告，惟電影公司澄清非屬實＿

劉德華、劉青雲主演的電影《拆彈專家2》預計在聖誕檔期上映，劉德華近日亦忙於為《拆彈專家2》在內地宣傳，可是最近卻有名網紅「舞帝利哥」報警告劉德華毀約。

「舞帝利哥」自稱華仔本答應出席他的直播活動，可是劉德華卻甩底，聲稱因此受損失慘重，於是「舞帝利哥」到廣州一間派出所報案。

他並於微博寫上：「關於天王巨星採訪活動的事，我在等結果……」他並展示一張報案後回條。

但不少網民直指「舞帝利哥」此舉是借劉德華炒作，並有網民指況且就算違約也屬民事糾紛非刑事案件，不明為何高調報警，認為別有用心。

▲ 劉德華忙於在內地宣傳。

負責《拆彈專家2》在內地發行的電影公司，在今日（12月14日）發出聲明澄清事件：

本司寰宇縱橫世紀電影發行（北京）有限公司作為電影<拆彈專家2>(以下簡稱”本片”)之中國大陸地區的發行方。



本司發現一名快手網紅(快手ID號﹕lige2046)假借本片的名義，聲稱與本片進行商務活動。本司現鄭重聲明，本司及本片皆沒有與該名快手網紅進行商務活動。本司亦沒有安排本片的演員與該名快手網紅進行任何商務活動。



本司已為此事進行確認，負責本片首映發佈會快閃展覽之展覽活動公司曾與該名快手網紅就有關上述的快閃展覽簽訂贊助合同，但當中並無涉及商務活動。倘有任何公司及人士繼續散播虛假訊息或聲稱與本片進行任何商務活動，本司將採取一切適當之法律行動以維護本司及本片之一切利益。



本司保留一切法律權利。



此致



寰宇縱橫世紀電影發行（北京）有限公司

▲ 跟青雲自《嚦咕嚦咕新年財》、《暗戰》等再合作。

劉德華近日忙於在內地為《拆彈專家2》宣傳，早前華仔首次參予內地流行的直播帶貨，並促銷多張戲票，令華仔感到十分新奇。