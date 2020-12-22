【健康專訪】如何分辨患上流感還是新冠肺炎　呼吸系統科專科醫生盧浩然解答8大疑問　

▲ 呼吸科專科醫生盧浩然。（資料圖片）

本港正值新冠肺炎第四波疫情，夾著冬季流感高峰期風險，一旦不幸同時感染兩種疾病可增加死亡風險。呼吸科專科醫生盧浩然接受TOPick訪問時提指一旦出現徵狀，接受新冠肺炎檢測外亦不可忽視流感的嚴重性，若有需要亦可作流感的檢測並接種流感疫苗。

每年的1月至3月為冬季流感高峰期，在新冠肺炎的疫情下，市民可能會受到雙重夾擊，增加死亡風險。呼吸科專科醫生盧浩然在接受TOPick訪問時解構了兩種疾病。

１ 季節性流感與新冠肺炎的病徵有何分別？

季節性流感 新冠肺炎 病徵 咳嗽、流鼻水或鼻塞、打噴嚏、喉嚨痛、

發燒、頭痛、疲倦、發冷、肌肉痛 發燒、咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛、疲倦、

部分有呼吸困難如氣促等

盧浩然指出，兩種疾病的病徵十分類似，惟新冠肺炎病毒屬多樣性，部分患者只有輕微病徵，如疲累、喉嚨痛，甚至無病徵，亦有部分患者情況嚴重，包括缺氧、需要插喉的嚴重肺炎個案；流感有較明顯症狀，通常染病後一至兩日就會出現病徵，而9成患者亦會發高燒，其溫度可高達38.5度。

２ 市民如何分辨自己所患的是流感還是新冠肺炎？

盧浩然稱兩種病的病徵重疊性很高，難以單靠徵狀分辨自己所患的是季節性流感還是新冠肺炎，故市民有不適時應盡快求醫，除了要做新冠肺炎病毒測試外，在踏入流感高峰期後，亦可視乎醫生的判斷，決定是否需要採集樣本作流感測試。

由於社區現只將焦點放在新冠肺炎，他擔心市民在完成新冠肺炎病毒測試後，若檢測結果呈陰性後就不理會自己的病情，令流感患者錯失治療的黃金機會。

他表示，要治療流感的特效藥特敏福須在患者出現病徵後48小時內服用，才算最有效，若患者在發病後第3或4天才決定求醫，屆時或已錯失治療流感的最佳時機。

３ 患上流感後會較易感染到新冠肺炎病毒嗎？

對的。盧浩然指出，部分研究的實驗室數據指出，當細胞感染了流感病毒後，其病毒會因而改變，病毒細胞表面會增加ACE2受體，其受體亦是新冠肺炎進入人類細胞的途徑。即若在患上流感後，感染到新冠肺炎病毒的機會會較沒有感染流感的人士高於2至2.5倍。

４ 若同時患上新冠肺炎及流感，病情會更加嚴重嗎？

盧浩然表示，英國有數據顯示，在2020年1至3月中，兩個病毒都比較流行的時候，同時患上兩種疾狷的病人，其死亡率是只患一種病的高兩倍或以上。

另外，他提到早前港大微生物學系研究團隊的一項動物實驗發現，先後或同時感染新冠肺炎病毒（SARS-CoV-2 ）及甲型流感病毒（H1N1）出現雙重感染下肺炎病情將會加重。

５ 市民要如何做才可有效對抗流感？

除了要保持個人及環境衞生、市民有不適時要盡快求醫外，盧浩然表示注射流感疫苗仍是現時最有效的預防措施之一。

６ 流感疫苗是如何採購？其安全性及保護效果又如何？

世界衞生組織每年會蒐集流感最常見的基因組合，有關病毒株是上半年全球數量最多，亦是最有機會是在冬季引起流行性大流感的病毒株，流感疫苗廠商就會依循其所選的病毒株研製疫苗，有效疫苗的保護率為6成。

盧浩然指，由於疫苗是視乎上半年數據而製定，或會出現錯配的機會，但由於流感病毒基因相似，即使出現配錯，疫苗保護率亦有3至4成。

７ 為甚麼每一年都需要接種流感疫苗？

盧浩然指出，流感疫苗對付的病毒株可為人體提供永久保護，惟每年的流行的流感病毒株不同，故須每年注射新的流感疫苗，以應付不同病毒株的入侵。

８ 哪些人不適合接種流感疫苗？

他指出，世界衞生組織建議所有人都應該接種流感疫苗，特別是65歲或以上的長者、長期病患者、孕婦、兒童、醫護人員、院舍職員及院友等。然而，對「蛋」之蛋白 質有嚴重過敏者、過去注射疫苗時曾發生嚴重不良反應者、對疫苗成份過敏者等就不適合接種流感疫苗。

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記者：郭詩詩