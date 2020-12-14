大專生涉襲警及拒捕被判囚10個月　上訴指被捕時遭警棍扑頭

▲ （經濟日報資料圖片）

被捕時身穿印有「岳」字上衣的大專生陳以晉，於2019年9月在炮台山以自拍棍襲警，而被控襲警及拒捕等罪，早前被判囚10個月，尚餘兩周刑滿出獄的陳今（14日）就拒捕罪提出上訴，質疑被捕時遭警棍扑頭，但原審時卻從沒有警員承認責任，法官押後裁決。

涉案上訴人陳以晉（19歲）早前被控襲警、在公眾地方藏有攻擊性武器及拒捕3罪，上訴人早前已承認首兩項罪名，其後經審訊後被裁定拒捕罪成，被判囚10個月。其代表大律師關文渭今指出，上訴人將於12月31日刑滿出獄，因此本上訴結果關乎上訴人未來兩周是否需於獄中度過。

關續指，本上訴主要圍繞上訴人的頭部傷勢，原審裁判官指4名警員證人均屬誠實可靠，但4名警員中沒有任何人承認曾襲擊上訴人的頭部，亦沒有人指出曾目擊者其他警員襲擊上訴人頭部，所有警員均只供稱自己以警棍打上訴人的四肢和背部，反映警員作供根本不誠實。而原審裁判官於裁決時，僅猜測上訴人頭部的傷勢是由他掙扎期間自行引致。

關又指，抗拒警務人員控罪的其中一個重要元素，是涉案警員必須是正當執行職務，控方亦因此有責任證明涉案警員沒有以警棍襲擊上訴人頭部。若然案中有任何一名警員曾在混亂間以警棍襲擊上訴人頭部，上訴人於電光火石間抗拒任何一名警員，亦屬合理辯解。

律政司一方則回應指，原審時辯方根本沒有指控任何警員襲擊上訴人的頭部，反而控方則有問及每名控方證人，而當中沒有人指出自己曾使用非法武力，辯方對此亦沒有盤問。而上訴人的醫療報告中，雖然有提及其頭部後方有線狀裂傷，但審訊中並沒有證人提出傷勢由任何東西造成。

法官聽罷雙方陳詞後，押後裁決。

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者︰楊詠渝