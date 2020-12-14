【好人好事】寒冬下善心人捐贈130件厚褸　「明哥」北河同行義工不辭勞苦向無家者送暖

▲ 有好心市民送出逾百件厚褸，由「北河同行」義工送到多區無家者手上。

近日本港天氣寒冷，天文台指受強烈的冬季季候風影響，未來數天早上相當清涼，市區最低氣溫約13、14度，新界再低兩三度。為免一眾無家露宿者捱凍，有好心市民送出逾百件厚褸，由深水埗明哥聯同「北河同行」義工一起趕在天氣轉涼前，送到多區無家者手上。義工們不言苦，希望出心出力幫助基層，捱過難關。

▲ 有心人送出130件厚褸。（圖片：北河同行facebook）

疫情寒風無阻助人

一直支援基層人士、由深水埗明哥所創辦的「北河同行」，疫情下、寒風下都無阻義工助人，於昨日（13日）facebook專頁「北河同行」再次分享愛心行動。雖然12月的香港，天氣逐漸轉冷，但義工一如既往，星期六的北河同行會分兩小隊去服務深水埗基層，包括超過100份飯盒由義工逐家逐戶送到附近獨居長者手中，以及150個飯盒派發給附近無家者。疫情嚴重，義工都增添不少防護裝備，確保安全。

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除了關顧深水埗的有需要群組外，義工團隊一直有留意其他地區無家者，決定跨區出動。義工獲有心人陳先生捐贈130件厚褸，將物資分別送到各區轉贈無家者，當中包括觀塘碼頭、油麻地梁顯利、長沙灣李鄭屋及尖沙咀文化中心。

派100多件厚褸予街頭露宿者

為趕及天氣轉涼前將厚褸送到有需要者手上，北河同行臨時組成5人義工團，約晚上8時出動，駕駛客貨車到多區的街頭露宿者派發衣物，盼他們不至於在寒冬及疫情中病倒。當天大約派發100多件厚褸，其餘會放在倉庫，供予深水埗區內有需要者緊急用。義工有感而發：

完成今天的任務時已經是接近凌晨，一眾義工雖然肢體疲憊，但我們心裡仍然有滿滿的力量。再次感激各界有心人一直的支援，我們會竭盡全力，為有需要人士服務。

網民：最好的聖誕禮物

網民大讚明哥及義工們的善心，身體力行做善事，成為大眾榜樣，留言感謝：「明哥送暖，人間有情」、「不斷送飯送暖，辛苦了」及「下星期轉冷，這是他們最好的聖誕禮物，謝謝捐贈者及您們的愛心」。

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責任編輯：王明芳